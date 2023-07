Sindicatos de la Ertzaintza se vuelven a levantar de la mesa y no se sentarán hasta que se negocie la equiparación

BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Ertzaintza se han vuelto a levantar este martes de la mesa negociadora de la condiciones laborales de la Policía Vasca y no se volverán a sentar hasta que el Departamento de Seguridad acceda a negociar la equiparación salarial de los agentes con el resto de los funcionarios de Euskadi. Además, seguirán con las protestas con 'mariachis' como la que celebraron ayer ante la sede del PNV en Bilbao, aunque probablemente elegirán otros escenarios.

Así lo ha explicado a Europa Press el secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, tras abandonar la reunión de la denominada 'Mesa 125', que se ha prolongado durante dos horas, pero que, según ha destacado, ha contado con varios recesos y no ha habido "negociación".

El líder sindical ha subrayado que el Departamento de Seguridad se ha limitado a defender las 37 medidas que propuso para mejorar las condiciones económicas y de trabajo de la plantilla de la Ertzaintza. "Nos han dicho que las 37 medidas son maravillosas y que hacemos muy mal en no tenerlas en cuenta. Nos quieren tutelar y llevar a su terreno", ha subrayado.

Gómez de Segura ha indicado que los representantes de las centrales que conforman la unidad sindical de la Ertzaintza, ErNE, Esan, Euspel y SiPE, han transmitido al Gobierno Vasco que su intención es tener en cuenta sus planteamientos, pero también pretenden "pelear por la equiparación".

"Les hemos dicho que, cuando realmente quieran tener una negociación real sobre todos esos temas, ahí nos tendrán, porque nosotros queremos hablar de esas 37 propuestas, pero de lo demás también, y para eso le hemos presentado un proyecto de acuerdo regulador", ha manifestado.

VOLUNTAD REAL

El representante de ErNE ha afirmado que, en el momento en el que el Departamento les ha comunicado que no iban a negociar sobre la equiparación salarial, se han levantado de la mesa. "Tiene que haber una voluntad real de negociación porque no puede ser que nosotros nos avengamos a negociar, pero ellos no quieran negociar lo nuestro. Nosotros estamos dispuestos a negociar cuando haga falta, pero tienen que querer negociar. No puede haber un inmovilismo y decir que no van a negociar nada", ha manifestado.

Ante ello, ha anunciado que seguirán con las movilizaciones y los dos próximos lunes repetirán la protesta con 'mariachis', aunque es posible que modifiquen el lugar y no se celebren ante la sede de Sabin Etxea, del PNV, en Bilbao, como ocurrió ayer.