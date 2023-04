Sindicatos llaman a secundar el martes la huelga en centros de iniciativa social ante el "inmovilismo" de las patronales

Denuncian que las negociaciones están "bloqueadas" porque estas "no hacen propuestas con contenidos"



Los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO, LAB y UGT han hecho un llamamiento a secundar la huelga convocada para este próximo martes en los centros educativos vascos de iniciativa social ante el "inmovilismo" de las patronales del sector. Así, han denunciado que las negociaciones del Convenio están "bloqueadas" porque estas "no hacen propuestas con contenidos".

Representantes de los citados sindicatos se han concentrado este jueves ante la sede de Kristau Eskola en San Sebastián, donde la portavoz de ELA, Miren Zubizarreta, ha insistido en que la negociación del convenio de los centros de enseñanza de iniciativa social está en una situación de "bloqueo".

Según ha explicado, ello se debe a que, en las tres mesas que se han celebrado a lo largo de un año, la última de ellas el pasado 2 de febrero, "no ha habido por parte de las patronales ninguna voluntad de negociar" y ningún "contenido de fundamento que nos pueda llevar a un avance" en la misma.

Las principales reivindicaciones sindicales se centran en medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados, subidas salariales en función del IPC, medidas para mantener los puestos de trabajo y contenidos de Formación Profesional.

Los planes de euskera, los planes de igualdad y los planes para abordar la salud laboral y en especial de los riesgos psicosociales también están entre las reivinidcaciones.

Zubizarreta ha apuntado, además, que varios días antes de anunciar la jornada de huelga, presentaron un escrito a las patronales con representación en la mesa de negociación, Kristau Eskola y AICE-IZEA, en el que los sindicatos manifestaban su voluntad de "llegar a consensos" y "de negociar y les invitaron a realizar una propuesta con contenidos" para poder avanzar en la negociación del Convenio, que afecta a 9.000 trabajadores.

"SIN RESPUESTA"

En ese sentido, ha señalado que, hoy por hoy, "no ha habido ningún movimiento ni respuesta" por parte de las patronales, y tampoco han recibido "propuesta alguna". Por ello, van a seguir con la agenda de movilizaciones en la que se enmarca la concentración celebrada en la capital guipuzcoana.

La portavoz sindical ha señalado que "no hay ni unas bases para empezar la negociación" y ha indicado que, "dentro de lo que ha sido el proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora, no solo es que no se hayan planteado contenidos para avanzar y mejorar con respecto al convenio actual, sino que ha habido incluso propuestas y planteamientos por parte de las patronales que han supuesto retrocesos con respecto al convenio anterior".

Así, ante "el inmovilismo y la falta" de propuestas de las patronales, los sindicatos se han reafirmado en la necesidad de acudir a la huelga y han llamado a los trabajadores del sector secunden la huelga del martes y a participen en la manifestación en Bilbao, que saldrá a las 11.00 horas de Gran Vía 85 y finalizará en la plaza de Arriaga.