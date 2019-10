Los sindicatos propondrán huelgas en los locales y campos deportivos de Bizkaia

Actualizado 16/10/2019 14:06:53 CET

Trabajadores de polideportivos Bizkaia concentrados ante San Mamés - EUROPA PRESS - Archivo

El próximo lunes se reunirán con la patronal y tienen convocadas ese día asambleas de trabajadores en las que plantearán las movilizaciones

Los sindicatos propondrán a los trabajadores de locales y campos deportivos de Bizkaia reanudar las protestas y convocar huelgas de 24 horas para reclamar un convenio que mejore sus condiciones laborales. Las centrales sindicales plantearán las nuevas movilizaciones a los trabajadores en las asambleas convocadas para el próximo lunes, día en el que se vuelve a reunir asimismo la mesa negociadora.

El último encuentro de dicha mesa negociadora tuvo lugar el pasado 24 de septiembre, donde cada una de las partes se ratificaron en sus plataformas, y estaba prevista una reunión con Eudel que celebrarán por separado Cebek y los sindicatos este jueves.

Fuentes del sindicato ELA han explicado a Europa Press que la situación no ha variado y que no se han producido avances de cara a eliminar la "precariedad" en el sector.

"No ha habido ningún movimiento por las dos partes y nosotros no nos vamos a mover porque, con el poco movimiento que ha hecho la patronal, prácticamente insignificante, no nos podemos mover", han destacado desde el sindicato, que ha destacado que para las centrales resulta "crucial" reducir la jornada laboral de 1.710 a 1.592 horas.

Las mismas fuentes han indicado que habrá que esperar si hay "algo nuevo" en la reunión de la mesa del día 21. Ese mismo día se celebrarán a la mañana y a la tarde asambleas con trabajadores en las que, a expensas de lo que pueda ocurrir en la mesa de negociación, plantearán iniciar un nuevo calendario de huelgas en el sector.