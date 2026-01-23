El sistema que da soporte a SOS Deiak queda inoperativo durante varias horas sin afectar a la atención de emergencias

VITORIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sistema informático Euskarri, la herramienta de gestión integral de emergencias del Gobierno Vasco que da soporte al Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS Deiak), quedó inoperativo durante la tarde de este pasado jueves, aunque el problema no afectó a la atención de emergencias.

El fallo, cuyas causas están siendo investigadas, se produjo mientras el personal técnico del Departamento de Seguridad estaba llevando a cabo labores de mantenimiento de la estructura, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Tras varias horas de trabajo, el equipo técnico resolvió la incidencia y a las 23.00 horas el sistema volvió a funcionar con normalidad.

El Departamento de Seguridad ha destacado que el fallo de sistema "no afectó en ningún momento a la atención de las emergencias en el 112-SOS DEIAK y todas las llamadas fueron atendidas".