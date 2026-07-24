Archivo - El sistema Dbizi de San Sebastián incrementa un 25,5% su uso en el primer semestre del año - EDERHARALD/DBIZI - Archivo

SAN SEBASTIÁN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sistema de alquiler de bicicleta de San Sebastián, Dbizi, ha incrementado un 25,5% su uso en el primer semestre del año, con 695.693 viajes, frente a los 574.707 viajes registrados en el mismo periodo de 2025. El pasado junio fue el mejor mes de la historia del sistema, al alcanzar un total de 142.832 viajes y superar el anterior récord, registrado en octubre de 2025 (142.763).

En cuanto al uso por género, en lo que va de año las mujeres han realizado el 37,24% de los viajes, lo que supone un incremento del 3,18% respecto al promedio registrado el año pasado, cuando el uso por mujeres representó el 34,06% de los desplazamientos.

En relación al número de abonados, en junio se ha registrado el máximo de personas abonadas desde que se puso en marcha Dbizi, con 16.375 frente a los 13.954 abonados en el mismo periodo del año pasado, es decir, se ha registrado un incremento del 17,34%.

Asimismo, las personas usuarias de Dbizi han seguido mostrando preferencia por la bicicleta eléctrica, que ha supuesto el 77,26% de los viajes (534.841 viajes) frente al 22,74% de los viajes que se han realizado en bicicletas mecánicas (160.852 viajes).

Respecto a los usos por día de las bicicletas, los días laborables se han registrado 4.232 viajes/día, superando por primera vez los 4.000. La duración de la mayor parte de los viajes en las bicicletas de Dbizi, en concreto, el 97,41%, continúa situándose por debajo de los 30 minutos. Esta cifra es similar al mismo periodo de 2025, con el 97,47% de los trayectos por debajo de los 30 minutos.