SME cree insuficiente la propuesta de Osakidetza porque son "cosas que se deberían estar dando ya hace muchísimos años"

Archivo - Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Sindicato Médico de Euskadi (SME), Néstor Morchón, ha considerado "insuficiente" la propuesta de Osakidetza de destinar 70 millones de euros a mejoras salariales para mitigar la huelga de médicos porque contempla "cosas que se deberían estar dando ya hace muchísimos años".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Morchó ha valorado la propuesta de Osakidetza que incluye 70 millones de euros en mejoras retributivas para reducir el impacto de las huelgas médicas en demanda de un estatuto marco propio, revisar el modelo de guardias para ver si es viable eliminar las de 24 horas para sustituirlas por otras opciones, aumento de la hora de guardia y del complemento de productividad fija y dar más descanso a los facultativos.

Morchón ha explicado que desde el SME han pedido unos cambios que afectan, "sobre todo, al primer nivel asistencial" que consideran "el eje del sistema, la Atención Primaria". "Hemos pedido mayor autonomía y reconocimiento, que deje de ser estigmatizada, una igualdad de compensaciones y que la atención sea especializada, pero, simplemente se nos dice que se crearán grupos de trabajo", lo que es "bastante insuficiente".

En cuanto al tema económico, el representante del SME ha indicado que la propuesta "habla de equiparar en tres años el precio de la hora de guardia, la jornada complementaria, que es una jornada obligatoria, a la jornada ordinaria".

"Estamos hablando de que el el valor que tiene ahora mismo es inferior al de la hora ordinaria, cuando son horas que se realizan por las noches, en festivos, y eso no puede ser, porque a nadie le pagan menos por hacer una hora extra que por hacer una hora ordinaria", ha advertido, para añadir que "ese dinero que dicen que van a gastar en tres años se lo estaban ahorrando".

Desde el SME también piden reconocer a los tutores MIR con una asignación económica que ya se recoge en un Boletín Oficial del País Vasco del año 2012, "pero dicen que no hay dinero desde el 2012".

Según ha reiterado, la propuesta es "insuficiente". "Es una tras otra y llega un momento que despiertas porque no se nos está reconociendo nuestra labor", ha advertido, para insistir en que "cualquier profesional consideraría la propuesta insuficiente" porque "son cosas que se deberían estar dando ya hace muchísimos años".

"¿En qué trabajo se ve que una hora de guardia esté a un precio inferior que una hora ordinaria, que estás por la noche cobrando menos que por la mañana?", se ha preguntado.

CONSEJO INTERTERRITORIAL

En cuanto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este miércoles para abordar el proceso para la aprobación de un Estatuto Marco y las posibles mejoras en las condiciones laborales del personal médico, ha dicho que están pendientes porque, "entre otras cosas, tenemos una jornada de huelga preparada para la semana que viene y si no hay cambios sustanciales vamos a seguir adelante".

Morchón ha recordado que llevan "todo un año con semanas de huelgas y no se nos está haciendo ni caso, nadie pone nada por resolver esto". "Hemos ido cuando se nos ha llamado al Ministerio, hemos intentado resolver este conflicto y lo que pedimos son cosas que consideramos justas", ha defendido.

Tras insistir en que "médico no se pone en huelga porque le apetece", sino que sus reivindicaciones "son muy justas", ha denunciado que llevan "sufriendo" el actual estatuto desde el año 2003 sufriéndolo y ahora, "de repente, se plantea este anteproyecto de ley, que vamos a peor".

Además, ha exigido que se negocie con los médicos, "un ámbito propio de negociación, porque cada vez que hay que hablar de las guardias o del MIR habla todo el mundo menos los médicos". "Y ya está bien que la gente hable de lo nuestro, que todo el mundo menos nosotros hable de cosas que son de médicos, como el alargamiento de jornada o las guardias", ha concluido.