Sodupe supera los 39 grados y marca la temperatura máxima registrada en un mes de mayo en este municipio vizcaíno

Un termómetro en Bilbao a 22 de mayo de 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Sodupe ha superado este viernes los 39 grados centígrados (39,1º C) y ha marcado la temperatura máxima de Euskadi, seguida del municipio guipuzcoano de Zizurkil, que ha anotado 37,3 grados, Llodio ha registrado 37,1 grados, Balmaseda 36,9 grados, Bilbao 36,4 grados y San Sebastián 35,5 grados.

Según ha informado Euskalmet, muchas estaciones de la vertiente cantábrica han batido récords de temperaturas máximas para un mes de mayo, como es el caso de Sodupe, que marcó ayer el anterior récord establecido en 36,6 grados. Llodio ha superado su anterior marca fijada en 2017 con 35,9 grados, mientras Lasarte, con 36,7 grados hoy, ha rebasado los 35 grados que era la anterior marca de 2005.

El municipio vizcaíno de Muxika también ha superado los 35,9 grados de temperatura máxima marcados en 2012, con los 36,7 grados anotados este viernes. Bergara, por su parte, ha alcanzado hoy 36,5 grados, superando así la antigua marca de 36,1 grados registrados en 2017.