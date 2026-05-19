Sol y calor, con máximas que rondarán los 25 grados en el interior, este miércoles en Euskadi

Archivo - Sol en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi una jornada soleada y calor, con máximas que en el interior pueden superar los 25 grados.

El cielo estará despejado, con algunas brumas o nieblas a primeras horas, y solo de vez en cuando se dejarán ver algunas nubes altas poco significativas.

El viento soplará del sureste y por la tarde irá girando a nordeste. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22-26 grados y las mínimas oscilarán entre los 9 grados en el interior y los 15 grados en la costa.