Sol y calor este sábado en Euskadi con máximas por encima de los 30 grados

Jornada soleada en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada protagonizada por el calor. Las temperaturas máximas rebasarán los 30 ºC en la mayor parte de las localidades y rondarán los 35 ºC en algunos puntos del interior de la vertiente cantábrica.

A primeras horas podrán formarse algunas nieblas, pero después predominará el ambiente soleado. Tan solo se observarán algunas nubes altas, más visibles a partir de la segunda mitad de la tarde.

El viento soplará del sureste y podría dejar rachas intensas en áreas de montaña. En la costa, la entrada de la brisa durante las horas centrales y vespertinas contribuirá a suavizar ligeramente las temperaturas.