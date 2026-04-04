Sol en la mitad sur y cielos nublados en el norte, este domingo en Euskadi

Sol en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi tiempo soleado en la mitad sur, con temperaturas máximas entre los 20 y los 25 grados, y cielos nublados en la mitad norte, con temperaturas diurnas que no superarán los 17 grados.

El viento irá variando de dirección a lo largo del día. Será del oeste al principio y después pasará a soplar del norte, predominando el noreste a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 7 grados del interior y los 11 grados de la costa.