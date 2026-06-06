El sonido del cuerno volverá a convocar este domingo a Juntas Generales de Bizkaia desde el monte Ganekogorta el domingo

Archivo - Celebración del día de los Montes Bocineros en el monte Oiz - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia volverán a celebrar este domingo una jornada deportiva y cultural en la que el sonido del cuerno, con el que cuenta la leyenda se anunciaba la convocatoria de las reuniones que se celebraban en Gernika antiguamente, orientará en su ascensión al monte Ganekogorta a las personas que se sumen a la XXI edición del Día de los Montes Bocineros.

Una de las cimas más emblemáticas de Bizkaia será escenario de esta celebración después de sucesivas ascensiones, años atrás, a las otras cuatro cumbres bocineras (Gorbeia, Oiz, Kolitza y Sollube), según la Cámara foral.

Continuando con la tradición iniciada en el año 2004 con motivo del 25 aniversario del restablecimiento de esta institución, llevarán a cabo esta tradición en colaboración esta vez del club Gailurra de Bilbao. La marcha partirá a las ocho de la mañana desde el parking de Kobetamendi.

Los participantes ascenderán a la cima del Ganekogorta (998 metros) por otra vía diferente a la que utilizan bilbaínos todos los fines de semana para ascender al Pagasarri. Desde esta mítica cumbre se atacará, tras un pequeño avituallamiento, el Ganekogorta para cumplir fielmente con la tradición de tañir los cuernos a las doce del mediodía.

Tras el sonido de los cuernos en la cima, la organización ha preparado un pequeño espacio festivo en las campas del Pagasarri en donde no faltará música, danzas, bilbainadas, un pequeño aperitivo reponedor de fuerzas, y un regalo para quienes hagan la ascensión completa.

De todo ello se encargarán Bilbo Kantari, Salbatzaile Dantza Taldea, cuya fundadora, Begoña Arroyo Aldekoa, ha recibido recientemente un reconocimiento del Ayuntamiento de Bilbao por su labor, y la entidad sin ánimo de lucro Grupo Peñascal Kooperativa.

El club de montaña Gailurra de Bilbao, encargado de la ascensión deportiva de este año, cederá, como es tradición, el testigo al representante del club Ganzabal de Lemoa para que organice en 2027 la subida al Gorbeia, continuando así con el ciclo de ascensiones a los montes bocineros, que se traslada de cumbre a cumbre cada año.