Sordo rechaza la fragmentación o territorialización del SMI porque dejaría "sin efecto su finalidad última"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de CCOO Euskadi, Santi Martínez, en una manifestación en Bilbao. - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha rechazado una territorialización del Salario Mínimo Interprofesional y cree que su "fragmentación" dejaría "sin efecto su finalidad última", por lo que aboga por un salario mínimo de convenio como "la vía para adecuar los salarios a las distintas realidades territoriales". Por su parte, el líder de CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha acusado a Confebask y a los sindicatos nacionalistas de "poner en peligro una base común de solidaridad interritorial como el SMI".

Unai Sordo y Santi Martínez han realizado esta reflexión en Bilbao, donde el sindicato ha celebrado una asamblea bajo el lema "Todo empieza contigo, dena zurekin hasten da", con cerca de un millar de delegados y delegadas con el que el sindicato quiere dar el pistoletazo de salida al periodo de concentración de elecciones sindicales.

Posteriomente, los delegados sindicales se han manifestado por las calles de la capital vizcaína hasta concluir ante la sede del Gobierno vasco en Bilbao y, a la tarde, tienen previsto otros actividades, entre ellas, reuniones con movimientos sociales de referencia en Euskadi.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sordo y Martínez se han referido al debate en Euskadi en torno al establecimiento de un SMI propio, que ha llevado a sindicatos nacionalistas, entre ellos, ELA y LAB, a convocar una huelga general el 17 de marzo en el País Vasco y Navarra.

Al respecto, Unai Sordo cree que "lo razonable, legal y lo que cohesiona a las sociedades" es que el SMI, -que es el único salario que se fija desde un Boletín Oficial del Estado-, sea "un salario para todo el Estado".

El dirigente de CCOO ha recordado que existe una "vieja pretensión patronal de territorializar el SMI o de sectorializarlo", de manera que sea "distinto en cada territorio y en cada sector".

Unai Sordo ha indicado que el sindicato no comparte esa visión pero sí cree que la negociación colectiva es "la herramienta para adecuar los salarios mínimos a la realidad socioeconómica de cada comunidad autónoma, de cada territorio o de cada sector".

"Por eso yo creo que es viable la puesta en marcha de una negociación para un salario mínimo de convenio, en este caso, en Euskadi, hay quien no ha dado la respuesta adecuada, es Confebask, y yo me hago eco de la posición de CCCO Euskadi. Esa es la vía para adecuar los salarios a las distintas realidades territoriales", ha manifestado.

El secretario general de CCCO ha indicado que "la fragmentación" de SMI dejaría "sin efecto la finalidad última" del Salario Mínimo Interprofesional, que es "establecer una red de seguridad salarial única para todo el país y que se tiene que situar, en función de la Carta Social Europea, en el 60% de la media salarial. "Ese es el esquema de CCOO y el resto, que haga lo que considere, claro", ha indicado en referencia a la huelga planteada para el 17 de marzo.

ASAMBLEA

Por su parte, Santi Martínez ha afirmado que el encuentro celebrado en Bilbao forma parte de un proceso de asambleas a nivel estatal y con el acto de este martes han querido resaltar "el ejercicio del sindicalismo de CCOO Euskadi para fortalecer las bases materiales de la democracia".

"Hablamos de la negociación colectiva para subir los salarios, de la lucha por la igualdad salarial, del combate contra la brecha salarial, de políticas de fomento de la salud laboral o de la propia formación para facilitar la transición entre empleos", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que, en esta asamblea, han reivindicado la posición de CCOO para "tener un papel relevante en el debate salarial en este país".

A su juicio, ese debate no puede estar "en manos de una Confebask que se escuda en el absentismo para no hablar de nada, y de unos sindicatos nacionalistas que hacen depender el resultado de una huelga de lo que pase en un Parlamento en Madrid".

"Nos parece que no es de recibo, que eso no es generar certidumbre entre los trabajadores y que, además, pone en peligro una base común de solidaridad interritorial como es el SMI", ha remarcado.

Por ello, según ha apuntado, el sindicato tiene "una propuesta propia que es el salario mínimo de convenio, que es la que los tribunales han avalado como la única legal para afrontar este tema y que además es compatible con un incremento del SMI a nivel estatal de nada más y nada menos que del 66%".

"Esa es nuestra propuesta para adaptar los salarios en Euskadi, trabajar a través del salario mínimo de convenio y de la negociación colectiva", ha concluido.