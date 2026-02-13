Sorprendido en la frontera de Irun con 11.760 euros sin declarar y un hacha y una navaja en el coche

Archivo - Control de la Guardia Civil en la frontera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SAN SEBASTIÁN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha sorprendido a un hombre en la frontera de Irun (Gipuzkoa) con 11.760 euros sin declarar en una chaqueta y un hacha y una navaja automática en el vehículo cuando intentaba pasar a Francia.

Según ha informado el Instituto armado, los hechos han sucedido este pasado miércoles, cuando la actitud de un ciudadano brasileño que pretendía pasar a Francia en un turismo portugués llamó la atención de la Patrulla Fiscal en la zona fronteriza de Irun.

Los agentes descubrieron en su chaqueta 11.760 euros sin la perceptiva declaración aduanera, lo que supone "un incumplimiento de la normativa sobre control de cambios". El dinero intervenido ha quedado depositado en la sede del Banco de España, en Bilbao.

Además, en el turismo de esta persona localizaron un hacha y una navaja automática, lo que implica "una infracción a la ley de seguridad ciudadana", han señalado desde la Guardia Civil.