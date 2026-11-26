Presentación de la exposición 'Srteve McCurry. ICONS' - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao acoge hasta el 29 de marzo de 2027 la exposición 'Steve McCurry. ICONS', que permitirá al público acercarse a algunas de las imágenes más reconocidas de uno de los grandes nombres de la fotografía contemporánea. La muestra reúne 110 fotografías de gran formato que recorren más de cuatro décadas de trayectoria del fotógrafo estadounidense.

Según han explicado en la presentación de la muestra, se trata de un viaje por diferentes rincones del mundo, desde Afganistán hasta la India, pasando por el sudeste asiático, África, el Tíbet, Estados Unidos, Brasil o Italia. "Lugares, culturas y situaciones diversas que encuentran un punto de conexión en la mirada de McCurry: la capacidad de capturar la condición humana en toda su diversidad", han indicado.

Producida por Sold Out, en colaboración con Orion57 y comisariada por Biba Giacchetti, la muestra plantea un recorrido en el que "las imágenes dialogan entre sí a través de encuentros, contrastes y correspondencias visuales".

"Rostros, miradas y escenas cotidianas que invitan a detenerse y descubrir las historias que hay detrás de cada fotografía. Lo que hace extraordinario el trabajo de Steve McCurry es su capacidad para conectar con las personas y captar momentos que trascienden el lugar y el tiempo en el que fueron fotografiados. Sus imágenes hablan de culturas diferentes, pero también de emociones y experiencias que compartimos", ha explicado la comisaria de la exposición, Biba Giacchetti.

Entre las fotografías que forman parte de la exposición destaca el célebre retrato de Sharbat Gula, la niña afgana, realizado por McCurry en 1984 y publicado en la portada de National Geographic en 1985. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en uno de los retratos más reconocibles de la historia de la fotografía.

Junto a ella, el visitante encontrará imágenes que muestran la diversidad de experiencias humanas: escenas de infancia, celebraciones, rituales religiosos, momentos de intimidad, conflictos y paisajes; fotografías que hablan de identidad, dignidad, espiritualidad, resiliencia y de la relación entre las personas y su entorno.

La exposición incorpora diferentes recursos que permiten profundizar en el trabajo y la trayectoria del fotógrafo. Los visitantes dispondrán de una audioguía para smartphones, contenidos audiovisuales en los que el propio McCurry comparte sus experiencias y su manera de entender la fotografía, así como textos explicativos que contextualizan algunas de sus obras más significativas.

La muestra se completa con un catálogo que amplía la experiencia y ofrece una aproximación más completa al universo creativo del artista.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Steve McCurry se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la fotografía contemporánea.

Su trabajo, a medio camino entre el testimonio documental y la expresión artística, se caracteriza por una composición visual inconfundible, un extraordinario tratamiento del color y una especial sensibilidad hacia las personas y sus circunstancias. La exposición, con entradas desde 10 euros, podrá verse de martes a domingo, de 11.00 a 20.00 horas (lunes cerrado, excepto festivos).