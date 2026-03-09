Stop Desahucios exige a las administraciones limitar y rebajar "los precios ilegales" de alquiler en zonas tensionadas

Miembros de Stop Desahucios. - STOP DESAHUCIOS

SAN SEBASTIÁN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa ha exigido a las instituciones que "se limiten y rebajen los precios ilegales del alquiler en los municipios tensionados", para reducir la "insoportable emergencia habitacional" y permitir a la ciudadanía "acceder a una vivienda digna y asequible".

En un comunicado, la plataforma ha recordado que el pasado mes solicitó a Kontsumobide que compruebe que los portales y agencias inmobiliarias que operan en Euskadi, sobre todo en los municipios vascos declarados tensionados en materia de vivienda, "cumplen con las limitaciones de los precios del alquiler que regula la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda y con la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto del Consumidor".

Además, ha presentado mociones en los ayuntamientos de Lasarte-Oria, Errenteria, San Sebastián e Irun en las que se solicita que, a través de las oficinas municipales de consumo, se compruebe en coordinación con Konstumobide, "el cumplimiento de las limitaciones de los alquileres, y que los ayuntamientos divulguen las medidas que contiene la Ley de Vivienda".

La moción ha sido aprobada en los plenos de los cuatro ayuntamientos citados por todos los grupos, a excepción del PP, que ha votado en contra en tres de ellos y se ha abstenido en el de Lasarte-Oria.

Stop Desahucios Gipuzkoa ha destacado que la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda "regula la limitación en los municipios tensionados de los especulativos precios de los alquileres, a cuyo pago una mayoría de inquilinos e inquilinas tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos, detrayendo recursos de otros gastos esenciales como la alimentación, el transporte u otras necesidades básicas".

"Esta situación es una de las causas del incremento de la pobreza, de la desigualdad y del aumento de las demandas de desahucio por impago de rentas", ha añadido.

En este contexto, ha denunciado que ha podido comprobar "que la oferta de pisos en alquiler que aparece en los principales portales inmobiliarios de Donostia, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y otros grandes municipios tensionados, a simple vista, no cumple estos criterios establecidos por la Ley de Vivienda", sino que "los precios siguen subiendo mensualmente, superando incluso los niveles existentes durante la burbuja inmobiliaria".

Stop Desahucios ha lamentado que "la insoportable emergencia habitacional de nivel rojo existente en Euskadi se debe a que arrendadores, tanto pequeños como grandes, y agencias inmobiliarias no cumplen con la limitación de los alquileres". "Esta situación se va a agravar con la finalización de 25.695 contratos de alquiler durante el año 2026, de los cuales 8.019 corresponden a Gipuzkoa", ha alertado.

Tras censurar que la "impunidad en la oferta de alquileres especulativos ilegales, por incumplir la normativa vigente, es la causa de las demandas de desahucio por impago de estas rentas impagables, así como de los desahucios por finalización de contratos que no son renovados", desde la plataforma han esperado que la coordinación de las administraciones vascas competentes haga "cumplir la Ley de Vivienda y el Estatuto del Consumidor, y que con ello se limiten y rebajen los precios ilegales del alquiler en los municipios tensionados".