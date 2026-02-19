La subdelegación del Gobierno en Álava acoge su cuarta exposición, 'Ciudades del Mundo' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EUSKADI

VITORIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Álava acogerá, hasta el próximo 19 de junio, su cuarta exposición, 'Ciudades del Mundo', con la que consolida el espacio "como un punto de encuentro entre la administración y la cultura". La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha asegurado que la muestra "invita a viajar en el tiempo y en el espacio".

Garmendia ha sido la encargada de presentar esta muestra en un acto al que han acudido también la directora general del Instituto Geográfico Nacional, entidad propietaria de la muestra, Laura Barbas, y la subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán.

Durante su intervención, Garmendia ha expresado su satisfacción por la puesta en marcha de la exposición 'Ciudades del Mundo', la cuarta que acoge la Subdelegación del Gobierno en Álava tras 'Ecúmene: la evolución de la imagen del mundo', 'Los mapas y la primera vuelta al mundo: la expedición de Magallanes y Elcano', y 'El País Vasco en los mapas entre los siglos II y XVIII'.

La delegada del Gobierno ha apuntado que "nunca antes de 2023" se había organizado una exposición en un edificio en el que "la ciudadanía estaba acostumbrada a acudir aquí únicamente para realizar trámites administrativos".

"Recordamos cómo, al principio, muchas personas se acercaban con cierta timidez ante esta nueva dimensión cultural y divulgativa de este espacio", ha proseguido.

Marisol Garmendia ha afirmado que, desde el primer momento, tuvieron "claro" que la Administración General del Estado "también debía ser un espacio abierto, accesible y cercano, un lugar donde además de gestionar trámites, se pudiera compartir conocimiento y cultura".

VIAJAR EN EL TIEMPO Y ESPACIO

Según ha explicado, la exposición "invita a viajar a través del tiempo y del espacio, a contemplar cómo las ciudades han sido imaginadas, representadas y comprendidas a lo largo de la historia". "Esta exposición nos invita a viajar en el tiempo y en el espacio y a entender quiénes fuimos y quiénes somos", ha resumido.

La delegada del Gobierno ha asegurado que las ciudades son "escenarios de convivencia, de progreso, de retos compartidos" y el lugar en el que "se concreta la acción pública y se construye ciudadanía".

La Subdelegación del Gobierno en Álava ha organizado hasta ahora 276 visitas guiadas dirigidas diferentes públicos y cerca de 3.600 personas han pasado ya por sus salas. A su juicio, este dato "demuestra que este espacio puede y debe ser también un lugar abierto, amable y cercano a la ciudadanía".

La muestra permanecerá abierta durante cuatro meses, hasta el 19 de junio y podrá visitarse libremente por las mañanas. Además, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas.