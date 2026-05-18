Subida de las temperaturas y ambiente plenamente primaveral este martes en Euskadi

Algunas nubes sobre la costa de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi subida de las temperaturas y ambiente plenamente primaveral, con máximas que se situarán entre los 20 y los 24 ºC.

Durante la mañana predominarán los claros, pero por la tarde aumentará la nubosidad y podría producir algún chubasco débil y disperso, sobre todo en el interior.

Al final del día se abrirán de nuevo amplios claros. El viento soplará del sur en las primeras horas, pero durante la tarde girará a norte y se intensificará.