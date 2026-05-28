Subijana insistirá en reclamar 17 plazas judiciales para Euskadi en su segundo mandato como presidente del TSJPV

La consejera de Justicia y derechos Humanos, María Jesús San José, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, y el magistrado Emilio Lamo de Espinosa en rueda de prensa para hacer balance del programa 'Educar en Justicia', en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El recién reelegido presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha mostrado su satisfacción por "la ratificación de la confianza" que ha supuesto su designación para un segundo mandato por la unimidad del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha insistido en que seguirá reclamando 17 plazas judiciales adicionales para Euskadi, desde el convencimiento de que la falta de jueces es "el punto débil". Además, ha destacado que en la Administración de Justicia vasca está garantizada la atención en euskera, y se avanza, aunque con dificultad, en los juicios en esta lengua.

Subijana, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao para hacer un balance del programa 'Educar en Justicia', se ha referido a los principales objetivos que se marca en este nuevo mandato al frente del TSJPV, en el que destaca el "reto de la mejora en la accesibilidad en el mundo de la justicia".

El magistrado ha recordado que sus primeros años como presidente de este tribunal estuvo "muy centrado en la digitalización" tras la Covid y posteriormente en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, con "el cambio que conllevaba en la organización judicial".

En la aplicación de esta norma, ha dicho que "todavía hay recorrido", aunque ha precisado que "ya está realizada la primera fase y muy encauzada la tercera". También ha resaltado el "esfuerzo" realizado en materia de justicia restaurativa.

"Ahora, el gran reto es la mejora de la accesibilidad de sus diferentes variables física, sensorial y cognitiva, en la búsqueda del principio de igualdad ante la Ley de las personas que se encuentran en peor situación inicial. Ese es el punto vertebral, la mejora de la accesibilidad y acompañamiento en materia de justicia", ha incidido.

Iñaki Subijana también ha explicado que "no desistirá" en su reclamación de más jueces. "El punto más frágil del sistema de justicia en el País Vasco es precisamente el número de juezas y jueces, tomando como referente la UE", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado al esfuerzo que se hacer para establecer "un mapa de necesidades judiciales para que se pueda visibilizar cuál es la situación de cada tribunal en la Comunidad Autónoma".

INCREMENTO DE LA PLANTA JUDICIAL

"Está claro que tenemos puntos deficitarios, fundamentalmente en las secciones civiles, en la sección social de Bilbao, y en algunos puntos de las secciones penales, y eso exige un incremento de planta judicial que nos permita tener una capacidad de respuesta acorde con el índice de litogiosidad que tenemos", ha señalado.

El presidente del TSJPV ha explicado que "no es una petición al vacío, no es una petición global para todo el sistema de justicia en Euskadi, sino muy centrada en ámbitos muy concretos, muy determinados y avalada por datos empíricos".

"No vamos a decaer en el esfuerzo que nos corresponde, que es seguir documentando y pidiendo donde corresponde esas necesidades, y esperar que el Ministerio, que tiene la competencia, pueda analizar esos datos y tomar las decisiones", ha subrayado.

Subijana ha precisado que la última cifra de necesidades manejada el pasado mes abril por la Sala de Gobierno del TSJPV era de 17 plazas judiciales, de ellas 14 serían nuevas, dos JAT (jueces de adscripción territorial), y una que correspondería a la reimplantación de la plaza número 4 de la sección de Instrucción de Barakaldo, "que en el decreto de junio del año pasado desapareció".

JUICIOS EN EUSKERA

Sobre el impulso a la celebración de juicios en euskera, Iñaki Subijana ha aclarado que "se está avanzando a un ritmo que es el propio de la complejidad del proyecto". También ha querido diferenciar el euskera y la justicia, con juicios en euskera.

"Los juicios en euskera forman parte de un programa más general que es el euskera en la justicia, que tiene diferentes vertientes, la primera el reconocimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a comunicarse con la justicia en el idioma oficial que elijan. Eso está garantizado", ha subrayado.

En segundo lugar, ha señalado que la respuesta a los usuarios en el idioma que ha elegido, "acudiendo, si fuera preciso, a los elementos de traducción que fueran necesarios", también "está garantizada".

Por último, ha dicho que el tema "más complejo es, dentro del marco legal, ver las posibilidades de que se puedan celebrar juicios en euskera". Tal como ha apuntado, esto requiere, no solo el conocimiento de esta lengua por parte del juez o de la jueza, "que en muchos casos lo tenemos, sino el conocimiento de los operadores jurídicos que están en el entorno judicial, en la Fiscalía, abogacía, y por parte de todos los que intervienen en el juicio", como testigos, peritos, etc.

Se trata, ha asegurado, de acercarse "a esa realidad tan compleja a partir también del mapa sociolingüístico de Euskadi, que es asimétrico", de forma que se "trabaje más aquellas zonas donde la presencia del euskera es más intensa y acudiendo además a aquellas fórmulas de juicio que sean más factibles", es decir, que "sean menos complejas porque no tengan muchísimos testigos, muchísimos peritos, sino que sean juicios con pocos elementos probatorios, procedimientos leves, juicios sociales, juicios penales" para garantizar que se celebren en esta lengua. "Ahí se va avanzando", ha apuntado.

El presidente del TSJPV ha remarcado que, en materia de euskera en la Administración de Justicia, "tomando como referente el convenio europeo de lenguas regionales y minoritarias", se puede decir que en Euskadi hay "una fotografía favorable".

"No podemos decir que estemos en la mejor situación, pero tampoco podemos decir que estamos en la peor situación. Estamos caminando en la mejora a partir de premisas que ya tenemos cumplidas y ahora nos falta la premisa de poder complementar con los elementos más complejos, con pleno respeto siempre a dos elementos que son fundamentales: la libertad de decisión de las personas y un escrupuloso cumplimiento del principio de legalidad", ha indicado.

EL "DEBILITAMIENTO DEL SENTIMIENTO INSTITUCIONAL"

Sobre las polémicas en torno a casos judiciales y al clima en el ámbito político en los últimos tiempos, ha señalado que le preocupa que se produzca "el debilitamiento del sentimiento institucional, el valor institucional". "Me puede inquietar que se puedan trasladar juicios de valor que, a medio o a no tan medio plazo, conduzcan a un elemento de desconfianza de las personas en las instituciones", ha admitido.

A su juicio, el ámbito institucional "es el espacio de encuentro de los distintos en la democracia". Por ello, le preocupa que se cree "un clima general de desconfianza y deslegitimación en el funcionamiento de las instituciones, que no responda a lo que es micro, y lo micro es lo que ocurre en el día a día, y que responda más a elementos macro". "Ahí se puede difuminar el funcionamiento de las instituciones en el día a día, que funcionan en general con valores muy alejados de lo que se puede estar trasladando, viendo u observando", ha defendido.