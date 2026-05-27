Subijana, reelegido presidente del TSJPV para un segundo mandato

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana - TSJPV - Archivo

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegido a Iñaki Subijana como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para un segundo mandato, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Subijana, asociado a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se presentó a la reelección tras un mandato de cinco años al frente del TSJPV. Tomó posesión de su cargo el 29 de abril de 2021.

Le disputaba el puesto Aner Uriarte, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que fue reelegido juez decano de Bilbao para un tercer mandato en enero de 2023, después de acceder al cargo por primera vez en junio de 2014 y repetir el 26 de septiembre de 2018.