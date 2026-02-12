Decretan libertad provisional para la mujer detenida en Gernika por matar a su marido en noviembre

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 54 años de edad que fue detenida este pasado miércoles como presunta autora de un delito de homicidio por la muerte de su pareja, un hombre de 62 años, cometido el pasado mes de noviembre en la localidad vizcaína de Gernika-Lumo, ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. El juzgado le ha impuesto como medida cautelar la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de noviembre de 2025 cuando el Servicio de Emergencias recibió un aviso alertando de que una vecina estaba solicitando ayuda ya que su marido se había caído de la cama y no respondía a los estímulos.

Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos policiales y sanitarios, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, un hombre de 62 años. El cadáver fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

El análisis del cadáver confirmó que la muerte de la víctima tenía "un origen violento y de etiología homicida", al presentar diversas contusiones y fracturas en diferentes partes del cuerpo y de la cabeza como consecuencia de varios golpes.

La Ertzaintza inició entonces una investigación de los hechos, que apunta a que la autora de las agresiones habría sido la mujer del fallecido. Finalmente, fue detenida este pasado miércoles en Gernika-Lumo por agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial Bizkaia, acusada de un delito de homicidio.

La arrestada fue trasladada a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas. Tras pasar a disposición del Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo.