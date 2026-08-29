Fallece un ciclista de 53 años en Zarátamo (Bizkaia) hallado inconsciente tras salirse de la calzada

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento este sábado por la tarde de un ciclista en la carretera BI-3702 a su paso por Zarátamo, que ha sido hallado inconsciente tras, al parecer, salirse de la calzada.

Los hechos han tenido lugar poco antes de la una de la tarde, cuando la Ertzaintza ha sido alertada de la presencia de un ciclista caído en la carretera BI-3702 entre Zaratamo y Arrigorriaga, ha informado el Departamento de Seguridad. Según la información aportada por el comunicante, la víctima estaba inconsciente.

Al lugar se han desplazado recursos sanitarios y patrullas policiales, y se ha confirmado finalmente el fallecimiento por el personal médico.

La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas de la muerte de este ciclista, un hombre de 53 años que, al parecer, habría sufrido una salida de calzada.