Herido en Vitoria un camionero al volcar su vehículo tras salirse de la calzada

Archivo - Coches patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha resultado herido este sábado tras salirse de la calzada su vehículo en Vitoria y volcar sobre la vía, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha ocurrido a las nueve menos cinco de la mañana en la A-1, a la altura del barrio Abetxuko, sentido Irun, cuando, por causas que se desconocen, se ha registrado el vuelco de un camión tras salirse de la calzada.

Como consecuencia del siniestro, el camionero resultó herido y fue trasladado al hospital de Txagorritxu. A las diez y cuarto de la mañana, permanecía cortado el carril derecho de la carretera, aunque no se registraban retenciones.

Por otra parte, en Gipuzkoa está cortada en ambos sentidos por obras la N-121A a la altura de Irun y se está desviando el tráfico por la carretera GI-3455.