Investigan a un vizcaíno por su presunta participación en ventas falsas de cachorros

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre, residente en Bizkaia, por su presunta participación en una estafa 'online' mediante anuncios falsos de venta de cachorros en el que actuaría como titular de la cuenta bancaria utilizada para canalizar los fondos ilícitos. Las pesquisas han detectado afectados en diversas provincias del país.

En un comunicado, la comandancia de Bizkaia del cuerpo policial ha informado de que la investigación comenzó tras la denuncia de un vecino de la provincia de Cuenca que, tras localizar un anuncio de venta de un cachorro en una página web, realizó varios pagos mediante sistema de pagos instantáneo por un importe total de 800 euros. Tras efectuar las transferencias, el supuesto vendedor cesó toda comunicación, sin llegar a entregar el animal.

Las gestiones practicadas por los guardias civiles permitieron analizar las líneas telefónicas y las cuentas bancarias utilizadas durante la estafa, y centraron las pesquisas sobre el titular de la cuenta bancaria receptora del dinero, al que se atribuye una presunta participación en los hechos por facilitar el canal financiero empleado para recibir los fondos procedentes de la estafa.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Barakaldo (Bizkaia).

Para evitar caer en este tipo de estafas, la Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones al realizar compras por internet, especialmente cuando se exigen pagos por adelantado. Se recomienda comprobar la autenticidad del vendedor, desconfiar de ofertas especialmente atractivas y utilizar plataformas que ofrezcan garantías para comprador y vendedor.