Sumar advierte al Gobierno Vasco de que "no puede mirar hacia otro lado" y le pide medidas ante el ERE de Tubos Reunidos

VITORIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al Gobierno Vasco que adopte medidas ante el ERE presentado por Tubos Reunidos, al considerar que el Ejecutivo "no puede mirar hacia otro lado mientras se destruye empleo industrial".

El parlamentario Jon Hernández ha denunciado, a través de un comunicado, que el Expediente de Regulación de Empleo de Tubos Reunidos "no es un ajuste puntual, sino un problema de fondo con consecuencias sobre el tejido industrial y sobre comarcas enteras".

Hernández preguntará en el próximo pleno de control al Gobierno Vasco sobre las medidas que piensa adoptar ante el ERE anunciado por Tubos Reunidos en las plantas de Amurrio y Trapagaran, dado que este expediente "puede suponer despidos colectivos y una pérdida significativa de empleo industrial en zonas ya castigadas por anteriores cierres y procesos de desindustrialización".

El parlamentario ha advertido de que el Gobierno Vasco "no puede limitarse a observar ni a dar por buenos los argumentos empresariales", y ha defendido que el Ejecutivo debe implicarse "activamente" para conocer la situación, explorar alternativas y proteger el empleo industrial.

A su juicio, "cuando se pone en riesgo empleo de calidad, las instituciones tienen que asumir responsabilidades", especialmente en territorios que ya han sufrido otros procesos de desindustrialización.

CIERRES DE COLEGIOS

Por otra parte, Sumar interpelará a la consejera de Educación, también en el próximo pleno de control, sobre los cierres y fusiones de colegios públicos anunciados por el Gobierno Vasco en un contexto de descenso demográfico.

Sumar considera que pese a que la caída de la matriculación prevista para el próximo curso se sitúa en torno al 5%, "este escenario no justifica una política de cierres y fusiones aplicada de forma unilateral y sin diálogo suficiente con la comunidad educativa y los sindicatos".

"El descenso demográfico no puede utilizarse como excusa para debilitar la escuela pública", ha subrayado, tras lo que ha criticado que estas decisiones "tienen un claro componente político y consecuencias sociales".

Hernández ha añadido que "lo razonable" ante esta situación es "aprovecharla para mejorar ratios y reforzar recursos", y ha advertido de que los cierres y fusiones de centros educativos públicos "tienen un impacto directo sobre la cohesión social y la igualdad de oportunidades".