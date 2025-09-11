Sumar asegura que no hay "trabas" desde Trabajo a las transferencias, sino "trabajo por hacer"

García ve "lamentable" el "bofetón de la derecha no a Yolanda Díaz, sino a los trabajadores" con el rechazo a reducir la jornada

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar en Euskadi, Alba García, ha asegurado que no hay en el Ministerio de Yolanda Díaz "reticencia política" a realizar transferencias pero apuesta por "ir con calma" para "garantizar que se hace de forma correcta" sin "sustos". "No hay trabas, lo que hay es trabajo por hacer", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha rechazado que haya "una reticencia política" para llevar a cabo los traspasos de competencias pendientes que corresponden al Ministerio de Yolanda Díaz, las relacionadas con Seguridad Social y desempleo.

Según ha indicado, Sumar está "a favor de las transferencias de competencias, de todas las que se tengan que transferir", pero considera que "la Seguridad Social es una cuestión de la que dependen muchas personas, es una cuestión muy fundamental, muy importante y que no se debiera hacer corriendo, porque de ello depende la vida de mucha gente".

"Ese es el único matiz que Sumar ha puesto en esta cuestión. Ninguno más. Ideológicamente y políticamente estamos completamente alineadas con que la transferencia se produzca y no hay más", ha insistido.

De este modo, García ha remarcado que "la única cuestión" que se ha planteado es "hacerlo bien" y "garantizar que se haga de una forma correcta". En este sentido, ha advertido de que hay "precedentes de transferencias que se han producido de una manera regular, como puede ser el tema de las prisiones, y que luego nos ha ido regular también". Por ello, ha apelado a "ir con calma".

En palabras de la dirigente de Sumar, "no hay trabas, lo que hay es trabajo por hacer". "Nuestra posición es clara respecto a la transferencia de competencias. Lo que hemos puesto encima de la mesa es la cuestión de los tiempos y la cuestión del trabajo y de ser pulcras y correctas para que luego no haya sustos. Insisto, depende la vida de mucha gente de esto", ha concluido.

LAMENTABLE BOFETÓN

Por otro lado, ha considerado "lamentable" el "bofetón de la derecha de este país a la clase trabajadora" dado este pasado miércoles en el Congreso con la devolución del proyecto para reducir la jornada laboral. "Desde luego nosotras hoy seguimos trabajando para llevar esta medida adelante", ha asegurado.

Para Alba García, PP, Junts y Vox le dieron "un bofetón no a Yolanda Díaz, le dieron un bofetón a toda la gente trabajadora de este país". Sumar, "como fuerza política, puede hacer una lectura de una derrota parlamentaria", pero "aquí la bofetada mayúscula se la han dado a la clase trabajadora", ha opinado.

Según ha explicado, en Euskadi "esta medida iba a afectar a 350.000 personas, que no es menor", y en un momento en el que "es una realidad", y no "una cuestión de Sumar y el Ministerio de Trabajo", que las empresas "tienen beneficios", repartirlos "un poquito en clave de media hora al día lo entiende cualquiera y además que es una demanda ciudadana".