Sumar califica de "escandalosamente autocomplaciente" el mensaje de Pradales y dice que parece un discurso de PNV

Archivo - El parlamentario de Sumar en el parlamento vasco, Jon Hernández - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRES - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha calificado "escandalosamente autocomplaciente y alejado de la realidad" que viven miles de personas en Euskadi el mensaje de mensaje de fin de año del Lehendakari, Imanol Pradales, que, en su opinión, parece más un discurso del PNV que de un representante institucional.

Además, ha criticado que "mire constantamente a España para hablar de competencias pendientes", y omita la "escasa transparencia" en el proceso de la actualización del Estatuto de Gernika, que discuten en privado jeltzales, EH Bildu y el PSE-EE.

Desde la sede de Ezker Anitza-IU de Donostia-San Sebastián, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha señalado que, en su discurso, Pradales ha transmitido la idea de que "todo el mundo va fatal menos él y su Gobierno, sin asumir ninguna autocrítica ni responsabilidad sobre los problemas sociales que afectan a la ciudadanía".

En este sentido, Hernández ha destacado que el mensaje se basa en "culpabilizar al resto de las cosas que van mal", mientras el Lehendakari "evita dar respuesta" a cuestiones que dependen directamente de su Ejecutivo.

A su juicio, en su mensaje "dedica más tiempo a hablar de lo que no controla, como España, las guerras o el contexto global", que a explicar "lo que depende del Gobierno Vasco y no se está haciendo bien".

Para el parlamentario de Sumar, se trata de un discurso "totalmente alejado de la realidad" que se vive en algunos de los barrios y pueblos de Euskadi. En especial, ha criticado el tratamiento del acceso a la vivienda, para recordar que, cuando "la gente joven ve cada vez más lejos la posibilidad de acceder a una vivienda digna y este es el principal problema social del país, que solo merezca una línea en todo el mensaje, demuestra que "no es una prioridad política, sino un brindis al sol".

En relación con la sanidad pública, ha cuestionado que el Lehendakari ponga como ejemplo el Pacto de Salud, mientras "a la gente le sigue costando conseguir una cita rápida con el médico". En este sentido, ha recordado que se trata de un pacto que "ni siquiera concitó el acuerdo de partidos y sindicatos", que fue "un fracaso" y que no ha logrado mejorar la situación de Osakidetza.

Asimismo, ha denunciado que el mensaje "ignora la situación de quienes llegan cada vez más justos a fin de mes", el aumento del número de personas que viven en la calle y las crecientes dificultades para cubrir necesidades básicas.

En su opinión, no hay "ni una palabra" sobre lo que el Gobierno Vasco "no está haciendo para mejorar el día a día y las condiciones de vida de la ciudadanía, mientras gran parte del discurso se centra en exigir responsabilidades a otros".

ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO

Por último, ha criticado que, mientras el Lehendakari "mira constantemente a España para hablar de competencias pendientes, omita cómo se está abordando en Euskadi la actualización del Estatuto de Autonomía.

Según ha subrayado, este proceso se está desarrollando "con escasa transparencia, sin debate público real y lejos de un proceso compartido con la sociedad vasca". También ha dicho que "no hay ninguna mención a cómo el Gobierno utiliza las competencias que ya tiene en sanidad, servicios públicos o educación".

Desde Sumar concluyen que, más que un mensaje institucional de fin de año, la intervención del Lehendakari ha sido "un discurso político del PNV", en el que "ni siquiera se ven reflejados sus socios de gobierno".