Sumar cuestiona que la posición "total" de PNV sobre elecciones generales sea "tan dura" como la que plantea Esteban

Archivo - El diputado de Sumar Lander Martínez interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar por Bizkaia Lander Martínez ha cuestionado que la posición "total" del PNV en relación a un adelanto electoral en España sea "tan dura y directa" como la que ha planteado el presidente del EBB, Aitor Esteban, a quien ha preguntado si "no le importa que gobiernen las derechas".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez se ha referido, de esta forma, a las declaraciones del presidente del EBB del PNV, que ayer se mostró convencido de que legislatura estatal "ha llegado a su fin" y aseguró que "el interés general demanda elecciones este año".

Martínez ha dicho no entender la posición del PNV y ha reconocido que le cuesta pensar que "la posición total del PNV sea tan dura y tan directa como la que está planteando Aitor Esteban".

En ese sentido, le ha preguntado a Esteban "qué es lo que propone" al pedir elecciones. "¿Qué es lo que quiere que pase? ¿Qué es lo que le gustaría más allá de que el PNV saque más escaños?", ha preguntado al presidente del EBB.

El diputado de Sumar le ha preguntado también a Aitor Esteban si "no le importa que gobiernen las derechas" y "qué va a hacer para que no nos encontremos con un gobierno reaccionario que nos restringa derechos y que limite cualquier tipo de negociación de competencias con Euskadi y cualquier cosa que tenga que ver con la mejora de la vida de las personas".

Martínez ha dicho que le gustaría saber "cuál es el plan" de Aitor Esteban cuando pide elecciones, porque, a día de hoy, ha dicho, "lo único que le veo es ejerciendo presión para no sé muy bien qué". "No sé cuál es su orientación estratégica o si lo que prefiere es que gobiernen las derechas porque cree que va a poder tener una posible negociación con ellas". Por ello, ha pedido al dirigente jeltzale que se explique y "entonces veremos si compartimos opiniones o no".

PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Preguntado si cree que se puede gobernar con presupuestos prorrogados año a año, Martínez ha dicho que la "preferencia" de Sumar "siempre va a ser la de presentar presupuestos, aunque el resultado no sea el de su aprobación, por una cuestión de presentar cuál es el proyecto político año a año y cuáles son las necesidades que creemos que tiene el país".

En cualquier caso, ha asegurado que, "a pesar de no haber habido presupuestos, son muchas cosas las que han avanzado y todavía algunas cuantas las que pueden avanzar", por lo que, "en lo que se refiere al ejercicio de gobierno, poder se puede" gobernar sin cuentas generales.

TRAMA

En relación a la investigación del juez Santiago Pedraz para esclarecer si desde el PSOE o su entorno se pudieron realizar pagos a una trama, encabezada por Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez, dedicada a frenar procedimientos contra el partido o el Gobierno, Martínez ha considerado que existe "una evidente ofensiva por parte de las derechas y de diferentes estamentos judiciales, por ejemplo, para acabar lo antes posible con el gobierno de coalición progresista".

A su entender, "esta ofensiva es clara, tiene un acompañamiento mediático y los partidos político pueden explotar estas situaciones al máximo y lo hacen, lo que es malo para la democracia".

Por otro lado, ha reconocido que "existen hechos o informaciones que son graves y preocupantes y que requieren de explicaciones profundas e inmediatas", por lo que ayer pidieron la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez.

"Que los dos factores existan no son incompatibles", ha afirmado, para indicar que con "causas que evidentemente flojean, acusaciones, archivos, informaciones transversadas y un circuito judicial permanente que lo que genera es otro circuito mediático y al final queda en nada" se pretende "un desgaste permanente del gobierno".

Asimismo, ha dicho que "todo lo que pueda tener que ver con tramas y lo que rodea a Santos Cerdán y a este tipo de figuras, de momento, suena bastante preocupante", al tiempo que ha considerado que demostrar que, a día de hoy, existe una 'caja B' en el PSOE es "muy difícil".

"Podemos tener muchas discusiones sobre lo que está sucediendo en torno a algunos cargos del Partido Socialista o sobre los hechos que van saliendo, pero es cierto que, a día de hoy, que un partido político tenga financiación irregular es una cosa muy compleja", ha añadido.

Por otro lado, ha dicho que más que un temor por que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar llegue a su fin, lo que le preocupa es que "las derechas llegasen al gobierno". En ese sentido, ha asegurado que el final de legislatura "no es algo que esté encima de la mesa" y la política de Sumar "sigue siendo la de salir adelante con los proyectos que tenemos".

Por ello, ha precisado que, en este momento, lo que exige Sumar son las explicaciones "necesarias, no tanto para sacar conclusiones con respecto a la durabilidad del gobierno, sino para poder seguir dando impulso a las medidas que tiene que sacar adelante este Gobierno y seguir dando impulso al Gobierno de coalición".

"Cuando surgen este tipo de cosas, el gobierno pierde impulso y nuestra tarea principal es seguir sacando adelante todo lo posible, y eso exige de tener una buena política de alianzas con los socios, que estos confíen en el gobierno, que la propia ciudadanía acepte que el gobierno haga algo por ellos, y para ello es necesario aclarar una serie de cosas", ha señalado.

ZAPATERO

En relación al apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias, ha supuesto que "sabrá más que cualquiera de nosotros, ha entendido que puedo confiar en la figura de Zapatero y por ello ha hecho las afirmaciones que ha hecho".

"Es su apuesta", ha manifestado, para señalar que lo que quiere Sumar es "escuchar a Zapatero y saber qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que explicar". "Entonces sacaremos nuestras conclusiones", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que es "evidente" que Rodríguez Zapatero ha sido "una figura muy incómoda para la derecha en los últimos años y que había mucha gente que le tenía ganas y que estaba en un aprieto". "Eso es innegable y no podemos obviarlo al hacer nuestros análisis, pero sí que es verdad que unas cuantas explicaciones creemos que tiene que dar", ha insistido.

DEFENSA

En otro orden de cosas, ante la preocupación de la ciudadanía por las guerras, Martínez ha abogado por una defensa europea y ha señalado la necesidad de "salir de la ala de los Estados Unidos a la hora de tener un planteamiento sobre cómo defender lo que sería la Unión Europea, su proyecto y sus valores".

Tras mostrar sus dudas de que para esto sea necesaria más inversión, ha considerado que lo requiere es de "mayor coordinación y de menos individualismo por parte de los países de la Unión Europea a la hora de plantear sus necesidades de denfensa".