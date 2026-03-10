Sumar lleva al Parlamento Vasco el 'No a la guerra' y reclama acelerar la transición energética en Euskadi

La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, y el secretario político, Sergitz Moreno, en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar Mungimendua lleva al Parlamento Vasco el 'No a la guerra' que ha promovido el Gobierno del Estado frente al ataque de EEUU e Israel a Irán, y pide su posicionamiento a favor de la diplomacia internacional. A través de tres proposiciones no de ley, también reclama acelerar la transición energética en Euskadi mediante el impulso de las energías renovables, y un mapa para identificar las zonas contaminantes, para lo que cree necesario que el Gobierno de PNV y PSE-EE abandone su "servilismo y el vasallaje a Petronor y al oligopolio fósil".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, la coordinadora general de Sumar Mugimendua, que ha comparecido junto al secretario político de la formación, Sergitz Moreno, ha destacado que "la ofensiva militar impulsada por el Gobierno de Israel, con el respaldo político y militar de los Estados Unidos, alimenta una dinámica extremadamente peligrosa de militarización que debilita gravemente el derecho internacional y acerca a la región a una escalada de consecuencias imprevisibles".

Ante esta situación, ha subrayado que su formación quiere "sumar su voz" al Gobierno de coalición progresista del Estado, "que hoy es un faro de luz en todo el mundo", y decir "alto y claro" 'No a la guerra'", que supone "no a una lógica internacional que normaliza el uso de la fuerza como instrumento de política exterior, y no a una deriva que erosiona el derecho internacional y debilita los mecanismos multilaterales".

Alba García ha emplazado a decir "no a la barbarie y a la ley del más fuerte", a las que este pasado martes "se rendía" la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando dijo que "no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní".

"Las guerras de nuestro tiempo no se explican únicamente por decisiones militares o diplomáticas, sino que también responden a un modelo económico profundamente insostenible; un modelo basado en la dependencia de los combustibles fósiles, en la competencia geopolítica por los recursos naturales, y en una creciente concentración del poder y la riqueza en las manos de unos pocos", ha subrayado.

PRECIOS "DISPARADOS" DEL PETRÓLEO O EL GAS

La líder de Sumar Mungimendua también ha explicado que, "cuando se disparan los precios del petróleo o del gas", no se está "ante un fenómeno abstracto, sino ante la transferencia masiva de riqueza".

"Lo vimos con claridad en la crisis energética de 2021 y 2022. El aumento del precio de los combustibles fósiles generó beneficios extraordinarios para las grandes petroleras. Al mismo tiempo, provocó una crisis inflacionaria que golpeó con especial dureza, como siempre, a las clases trabajadoras", ha recordado.

Por ello, ha mantenido que, "mientras millones de hogares pagan el aumento del coste de la vida, una pequeña élite concentra los beneficios extraordinarios del sistema energético global". "La transición energética es más que una imprescindible cuestión climática, es una herramienta clave para proteger a la ciudadanía de los abusos de los oligopolios fósiles", ha manifestado.

En lo que se refiere a Euskadi, ha criticado que se encuentra "a la cola del Estado y de Europa en energías renovables", lo que se traduce en una dependencia "enorme de los combustibles fósiles importados y de mercados energéticos extremadamente volátiles". "En otras palabras, somos un país profundamente y terriblemente vulnerable", ha advertido.

Por ello, Sumar Mugimendua, "como fuerza verde y ecosocialista", cree que "está en fuego es el papel a jugar en los próximos años", si el de quedarse "atrás, atrapados en un modelo del pasado", o situarse "a la vanguardia de transición energética y del cambio económico".

García ha explicado que, por esta razón, han registrado tres iniciativas en el Parlamento Vasco, "que parten de una misma convicción: que la paz, la autonomía estratégica y la salud pública forman parte de un mismo desafío político".

En primer lugar, han presentado una proposición no de ley "en defensa del 'no a la guerra', que exige un alto al fuego inminente, el fin de los bombardeos y la reactivación urgente de la diplomacia internacional".

En este sentido, ha censurado al presidente del EBB del PNV sus declaraciones en las que lamentaba que la Declaración institucional del Gobierno de Pedro Sánchez se hubiera limitado a un 'No a la guerra'. A su juicio, sus palabras "apuntan en una dirección profundamente equivocada". "Normalizar la guerra y la carrera armamentística, como si fueran inevitables, no es realismo político, es bajeza moral. Euskadi no necesita más resignación, sino más compromiso con el derecho internacional, con la paz y con la diplomacia", ha añadido.

En todo caso, ha puntualizado que "la paz no es solo una posición moral, es también una posición política frente a quienes pretenden normalizar un modelo económico injusto que se alimenta de los conflictos y la carrera armamentística".

"Todo va de la mano", ha alertado, para asegurar que "decir 'no a la guerra' también significa decir no a un modelo económico que beneficia a una oligarquía en detrimento de la mayoría, y al capitalismo fósil que está destruyendo el planeta".

DESPLIEGUE DE RENOVABLES

En esta línea, su segunda iniciativa plantea acelerar el despliegue de energías renovables. "Es momento de que el Gobierno Vasco pase del márketing y de los anuncios, a la acción real. Basta ya de vendernos humo. La transición energética no puede quedarse en titulares ni en discursos, necesita convertirse en la auténtica política de este país, con planificación estratégica, inversión pública y decisiones políticas valientes", ha insistido.

Para ello, proponen reforzar el plan territorial sectorial de energías renovables "para transformarlo en una verdadera herramienta de dirección estratégica que integre transición energética, política industrial y ordenación territorial, bajo una lógica de interés público".

Por último, ha apuntado que "hay una tercera dimensión" que no se puede "ignorar, la justicia ambiental y la salud pública". "Mientras millones de hogares han sufrido el encarecimiento de la energía, las grandes empresas fósiles han acumulado beneficios extraordinarios. En Euskadi esto tiene un nombre claro, Petronor, filial de Repsol, puerta giratoria de Josu Jon Imaz", ha manifestdo.

Alba García ha resaltado que en 2022, el grupo Repsol obtuvo más de 4.200 millones de beneficios netos, impulsado por el aumento del precio del petróleo y del gas. "Esto resume bien cómo funciona el actual modelo energético al que el PNV y el PSE-EE deben pleitesía. Cuando la energía se encarece para la mayoría, los oligopolios fósiles multiplican sus ganancias", ha puntualizado.

Sin embargo, ha dicho que "los costes de este modelo no desaparecen, se trasladan a la sociedad en forma de inflación energética, de dependencia geopolítica e impactos sobre la salud pública". "En Muskiz, Abando o Las Carreras, la ciudadanía lleva años denunciando episodios recurrentes de contaminación vinculados a la actividad de la refinería Petronor", ha lamentado.

En este sentido, en otra iniciativa, exige al Ejecutivo vasco que "elabore un mapa de exposición a contaminantes en Euskadi, que permita cruzar los datos de emisiones industriales, calidad del aire, indicadores sanitarios para identificar zonas prioritarias de vigilancia y de actuación".

García ha considerado que Euskadi tiene "todo lo necesario para situarse a la vanguardia de este cambio: conocimiento industrial, capacidad tecnológica y una sociedad profundamente comprometida con el bienestar colectivo". "Lo que falta es voluntad política para abandonar de una vez el servilismo y el vasallaje que el PNV y el PSE-EE han mantenido durante años a los intereses de Petronor y al oligopolio fósil", ha reiterado.