Sumar señala que "sigue existiendo el espacio para la izquierda plurinacional" en las instituciones vascas

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VITORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Sumar, Jon Hernández, ha señalado que "sigue existiendo el espacio de la izquierda plurinacional" en las instituciones vascas, que "tendría representación parlamentaria" y que "podría tener representación en los territorios históricos", a raíz del sondeo de EITB Focus sobre intención de voto en las elecciones forales y municipales de 2027.

Hernández ha indicado este jueves que su formación "mantiene los porcentajes" y "los niveles" con los que empezó la legislatura en el Parlamento Vasco.

"Estamos llamados a ofrecer un proyecto común que sea capaz de ilusionar a esa parte del país en una izquierda federal y confederal que pone las prioridades de la gente en el centro, la vivienda, los servicios públicos, la sanidad, la educación, el empleo de calidad, así como el cuidado del medio ambiente. Ese va a seguir siendo nuestro trabajo", ha manifestado.