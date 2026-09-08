Sumar ve "muy poco margen para alcanzar acuerdos" con el Gobierno Vasco al situar al PNV "más cerca del PP"

Reunión entre el lehendakari y el parlamentario de Sumar - IREKIA

VITORIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar Jon Hernández ve "muy poco margen para alcanzar acuerdos" con el Gobierno Vasco, al situar al "PNV más cerca del PP" y criticar que "no muestra voluntad de modificar sus posiciones", así como denunciar la "confrontación constante" que mantiene el PNV con los ministerios de Sumar.

El portavoz de la formación en el Parlamento Vasco ha valorado en estos términos la reunión que ha mantenido este martes con el lehendakari, Imanol Pradales, en Lehendakaritza, para constatar "una distancia cada vez mayor con el Gobierno Vasco y muy poco margen para alcanzar acuerdos".

Hernández ha advertido de que Sumar observa "un PNV cada vez más cerca del PP en sus posiciones económicas, fiscales y sociales". Como ejemplo, Hernández ha cuestionado la posición mantenida por el Gobierno Vasco durante agosto ante los menores migrantes llegados a Ceuta.

"Habló de devoluciones y saturación incluso antes de saber si Euskadi tendría que acogerlos. Es un discurso muy parecido al de la derecha, aunque se formule con otro lenguaje", ha denunciado.

Tras señalar que "estamos hablando de niños y adolescentes con derechos" que "no son una amenaza, una carga ni un problema de orden público", ha manifestado que "la inseguridad de la mayoría social no la provocan los migrantes, sino los alquileres imposibles, la precariedad y el deterioro de los servicios públicos".

En materia económica, Hernández ha reclamado combatir el coste de la vida, elevar los salarios y ha criticado las nuevas reformas fiscales de PNV y PSE. "Las familias pagan cada vez más por la vivienda, la alimentación o la educación, mientras los salarios no avanzan al mismo ritmo. Crecer no basta, hay que repartir la riqueza", ha señalado.

El portavoz ha defendido equiparar la tributación de las rentas del capital y del trabajo, combatir el fraude y exigir una mayor aportación a quienes más tienen. "Hablan de arraigo, talento o competitividad para esconder nuevas ventajas fiscales para empresas, grandes patrimonios y rentas altas", ha reprobado.

Sobre el autogobierno, Hernández ha reprochado a Pradales que "no ha cumplido su palabra", tras comprometerse a convocar a los partidos en junio. "A día de hoy, ni el PNV, ni el PSE, ni EH Bildu están negociando un acuerdo. El autogobierno no puede construirse mediante anuncios o conversaciones opacas", ha censurado, para pedir que se traslade el debate al Parlamento Vasco para que cada fuerza exponga públicamente su modelo y hasta dónde está dispuesta a llegar.

En vivienda, la formación ha reclamado aplicar el alquiler forzoso de las viviendas vacías en las zonas con mayores dificultades y ampliar de forma contundente el parque público de alquiler. "El Gobierno hace muchos anuncios, pero necesitamos medidas para intervenir el mercado, movilizar las viviendas vacías y ampliar el parque público", ha defendido.

También ha rechazado que la transición energética se convierta "en un nuevo negocio para grandes compañías y fondos de inversión" y ha demandado "planificación pública, protección de la biodiversidad y empleo digno".

"CRISIS" EN OSAKIDETZA

Respecto a Osakidetza, Hernández ha considerado "legítimas" las mejoras acordadas para el personal médico, pero ha advertido de que "la crisis sigue abierta". "Negociar solamente con un colectivo y presentar el resultado como un hecho consumado divide a la plantilla y debilita la sanidad pública", ha recriminado.

En este sentido, Sumar ha reclamado una negociación "con toda la representación sindical", actualizar el acuerdo regulador y extender las mejoras al conjunto de categorías profesionales.

Por último, ha calificado de "fracaso" la ejecución de los fondos europeos para ampliar la educación infantil pública. Al respecto, ha cuestionado que el Gobierno Vasco recibió más de 15 millones de euros para crear 1.518 plazas públicas de cero a tres años, pero únicamente ha justificado 596.

"Mientras más de treinta municipios siguen sin plazas suficientes en Haurreskolak, el Gobierno destina nuevos recursos a la enseñanza privada concertada. Para la privada siempre encuentra dinero y soluciones, para la pública, excusas y retrasos", ha denunciado.

Hernández ha mostrado la voluntad de su grupo a "cooperar cuando sirva para mejorar la vida de la gente", pero "no para acompañar al Gobierno ni para ayudarle a construir una imagen de consenso". "Estamos para ejercer una oposición clara desde la izquierda y defender una alternativa al modelo del PNV y el PSE-EE", ha concluido Hernández.