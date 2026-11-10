Suspendida la campaña de pesca de la angula 2026-2027 en Euskadi ante la situación "crítica" de la especie

Angula arrantzalea - MIKEL ARRAZOLA

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha decidido suspender la campaña de pesca profesional de la angula 2026-2027 en Euskadi, atendiendo a la situación "crítica" que atraviesa la anguila europea (Anguilla anguilla) y a las recomendaciones científicas internacionales sobre la necesidad de reducir la mortalidad de la especie, según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Según ha precisado la Consejería, la decisión se basa en las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que describe el estado de la anguila europea como "crítico".

El reclutamiento, es decir, la llegada de angulas a ríos y estuarios de Euskadi "lleva décadas por debajo del nivel de referencia, que corresponde al reclutamiento medio registrado entre 1960 y 1979, ha explicado el Departamento que gestiona Amaia Barredo.

En esa línea, ha detallado que, "en nuestra zona se situaba en 2025 en apenas el 12,1% de ese nivel y en 2026 ha caído aún más, hasta el 6,4%". Por ello, el ICES recomienda capturas cero en todos los hábitats y fases de la especie, incluida la angula.

Según el Gobierno Vasco, estos informes ponen de manifiesto que, "pese a las medidas de gestión y conservación adoptadas durante los últimos años, la población de anguila europea continúa muy alejada de los objetivos de recuperación establecidos por la Unión Europea".

En este contexto, el Ejecutivo considera necesario mantener las medidas de protección de la especie, de acuerdo con el principio de precaución y con los objetivos del Plan de Gestión de la Anguila Europea de Euskadi.

La anguila europea figura como especie en peligro crítico en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la referencia mundial para evaluar el riesgo de extinción de las especies, desde 2008 (última evaluación, 2020), y en la misma categoría en la última evaluación de la Lista Roja Nacional de España realizada en 2025, así como en el Atlas y Libro Rojo de los peces continentales (MITERD, en publicación).

La suspensión de la campaña se adopta al amparo del Decreto 77/2024, de 18 de junio, que regula la pesca profesional de la angula en la Comunidad Autónoma del País Vasco y contempla la posibilidad de modificar o suspender la temporada de pesca atendiendo a criterios técnicos y científicos.

POSIBLES AYUDAS AL SECTOR PESQUERO

El Gobierno Vasco, teniendo en cuenta la incidencia que esta medida puede tener en la actividad del sector pesquero profesional, va a estudiar la posibilidad de articular ayudas por paralización temporal de la actividad para los pescadores profesionales afectados por esta suspensión.

Estas ayudas podrían canalizarse a través de los mecanismos previstos en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa europea y estatal aplicable.

El objetivo es estudiar las posibilidades de acompañamiento al sector pesquero ante las restricciones necesarias para favorecer la recuperación de la especie, ha indicado el Departamento.

Paralelamente, el Gobierno Vasco ha impulsado una nueva colaboración con el sector angulero para la realización de los muestreos científicos de angula que AZTI lleva a cabo en el estuario del Oria. Esta iniciativa permitirá incorporar la experiencia y el conocimiento del medio de los pescadores profesionales a los trabajos científicos de seguimiento de la especie.

El objetivo principal de estos muestreos es estimar el reclutamiento de angula, es decir, la llegada anual de ejemplares juveniles a los estuarios y ríos de Euskadi, uno de los principales indicadores científicos para evaluar la evolución de la población de anguila europea.

Los trabajos se desarrollan entre los meses de noviembre y febrero, siguiendo una metodología científica estandarizada que permite comparar los resultados entre diferentes años y analizar las tendencias de la población a largo plazo.

Los datos obtenidos en el Oria, cuenca piloto para el seguimiento integral de la anguila en Euskadi, constituyen una de las series de angula que utiliza el ICES para estimar el reclutamiento de la especie a escala europea, y contribuyen así a sus evaluaciones científicas internacionales en las que participa AZTI.

Esta colaboración se enmarca en el proceso de revisión del Plan de Gestión de la Anguila Europea de Euskadi, impulsado por el Gobierno Vasco con la participación de las Diputaciones Forales, la Agencia Vasca del Agua (URA), la Universidad del País Vasco (EHU), centros de investigación, asociaciones ecologistas y otros agentes implicados en la conservación de la especie.

La incorporación de los pescadores a estos programas de seguimiento refuerza, según el Ejecutivo vasco, "un modelo de gestión participativa, en el que las administraciones, la comunidad científica y el sector pesquero colaboran para mejorar el conocimiento de la especie y fundamentar las decisiones en la mejor evidencia científica disponible.

De esta manera, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso con "la recuperación de la anguila europea, el rigor científico en la adopción de decisiones y el diálogo con el sector pesquero, con el objetivo de avanzar hacia una gestión sostenible que permita compatibilizar, a largo plazo, la conservación de la especie con el futuro de la actividad profesional".