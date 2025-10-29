Suspendida por falta de luz la búsqueda del hombre de 82 años desaparecido en Yécora (Álava)

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi reanudarán a primera hora de este jueves las labores de búsqueda del hombre de 82 años desaparecido el pasado lunes en Yécora (Álava), tras ser suspendidas esta tarde-noche por falta de luz. La desaparición tuvo lugar en una zona rural cercana a su residencia, desde donde salió por la mañana para dar un paseo y no regresó.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el dispositivo de búsqueda se activó a las 15.00 horas del lunes, coordinado por un Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, en el que toman parte las patrullas rurales de la comisaria de la Ertzaintza de Laguardia, la sección de drones, un helicóptero de rastreo con efectivos de las secciones de Montaña y de la UVR, la Unidad Canina, bomberos, así como personal voluntario.

Se trata de un hombre de 82 años, de 168 centímetros de altura, complexión delgada y pelo cano. En el momento de su desaparición vestía un chandal azul de manga larga y pantalón gris o azul. En caso de poder aportar alguna información, se ruega contactar con el teléfono de emergencias 112.