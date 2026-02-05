Tabakalera acoge una nueva instalación sonora en su escalera principal centrada en los cantos de las ranas

Instalación sonora Scala en Tabakalera - TABAKALERA

Tabakalera acoge 'Brekekekex, ko-ax, ko-ax!', una instalación sonora de Mikel R. Nieto e Illart Alkorta que convierte la escalera principal del centro de cultura contemporánea de San Sebastián en un espacio de "escucha activa". La obra funciona como un sistema "sintético-ecológico" que parte de grabaciones reales del canto de las ranas y las transforma mediante procesos de síntesis sonora, creando un entorno acústico en constante evolución.

El título de la instalación remite al canto de la rana a través de una onomatopeya que aparece ya en la comedia 'Las ranas de Aristófanes' (405 a.C.), subrayando "la dimensión histórica y cultural" de estos sonidos.

El proyecto que ahora se presenta en Tabakalera comenzó en la primavera de 2025 con una serie de grabaciones realizadas en charcas y humedales de la zona de Igeldo-Igara, en San Sebastián, donde los artistas estudiaron los patrones de canto de la rana meridional (Hyla meridionalis subsp. synthetica) y sus comportamientos sonoros en relación con el entorno.

El trabajo de investigación en el que se basa la instalación tiene como referencia los estudios previos sobre la especie, como los realizados por Madeleine Paillet en la década de 1970, que analizan las condiciones ambientales que activan el canto, así como los procesos de sincronización entre individuos y la formación de coros.

Estos principios biológicos se trasladan al espacio arquitectónico de Tabakalera mediante un sistema que responde y se modula de manera continua. El resultado es una instalación que los visitantes perciben como un organismo sonoro, cuyos patrones cambian a lo largo del tiempo, y convierte cada visita en una experiencia de escucha diferente.

Según explican Nieto y Alkorta, "cada croar que escuchas representa el sonido de la rana, un objeto sonoro que permite reflexionar sobre la percepción, la realidad y la relación de nuestra escucha con el entorno natural. Escuchar implica participar en un ecosistema sonoro más amplio que se despliega en el espacio".

El proyecto cuenta con la colaboración de Team Open Acoustic Devices, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y 11 Hamaiketako Kultur Elkartea. La instalación se ha realizado a partir de grabaciones con dispositivos AudioMoth y sonidos sintetizados con SuperCollider.

ACTIVACIONES NOCTURNAS

La instalación estará disponible en la escalera principal de Tabakalera del 12 de febrero al 26 de julio, dentro del horario habitual del centro. Además, se organizarán tres activaciones nocturnas de la instalación, los días 12 de febrero, 24 de abril y 12 de junio, en las que se mostrará cómo el proyecto "replica, imita, sintetiza y abstrae" los sonidos de las ranas.

Las actividades son abiertas al público, y no es necesario tener conocimientos previos ni equipamiento especial para participar en ellas. La inscripción se podrá realizar a través de la página web de Tabakalera o el Punto de Información del Centro.