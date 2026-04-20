Talgo firma un contrato de 756 millones para suministrar una flota de trenes diurnos y nocturnos en Suecia

José Antonio Jainaga (primero por la derecha) con representantes de la administración sueca en la firma de un pedido de trenes - TALGO

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía vasca Talgo ha suscrito un contrato con la Administración de Transportes de Suecia (Trafikverket) para el suministro y el mantenimiento integral de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos de larga distancia, que cubrirá rutas desde Estocolmo hasta ciudades más septentrionales por un valor aproximado de 756 millones de euros.

En un comunicado, la empresa alavesa ha informado de que el pedido inicial consta de 10 locomotoras, 9 composiciones de día y 11 composiciones de noche y de su mantenimiento durante 10 años, incluidos el suministro de piezas de parque, herramientas especiales y otros servicios asociados.

El cliente, además, dispone también de la opción de ampliar este primer pedido, mediante la petición de material rodante adicional y la extensión del periodo de mantenimiento durante dos años.

Según han destacado desde la compañía, el contrato "pone de manifiesto la confianza de Trafikverket en Talgo y en su capacidad para suministrar trenes destinados a ser utilizados en condiciones climáticas extremas, y consolida su posición como un socio confiable para las mayores compañías ferroviarias europeas".

Los nuevos trenes servirán para conectar el sur del país con las ciudades más septentrionales, superando incluso el círculo polar ártico y al acto de firma del contrato han asistido el ministro de Infraestructuras y Vivienda de Suecia, Andreas Carlson; el director general de Trafikverket, Roberto Maiorana; el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta; y el presidente de Talgo, Jose Antonio Jainaga.

Tras la rúbrica, Jainaga ha indicado en Suecia que "estos trenes, que formarán parte de la plataforma Talgo 230, podrán circular a 200 kilómetros por hora y, debido a las condiciones climáticas extremas que soportarán, que alcanzan temperaturas de hasta -40°C durante el invierno del norte, Talgo "desarrollará un conjunto completo de soluciones técnicas destinadas a garantizar la seguridad, la fiabilidad operativa, la disponibilidad del servicio de estos trenes, y sobre todo el máximo confort de los pasajeros".

El pedido firmado consiste en trenes modulables que podrán circular a una velocidad comercial máxima de 200 km/h en Suecia y Noruega, con una interoperabilidad total que permitirá circulaciones transfronterizas sin interrupciones, extensibles en el futuro a otros países centroeuropeos.

Debido a que los trenes circularán en largas distancias y en latitudes por encima del círculo polar, Talgo ha garantizado su plena funcionalidad, confort y seguridad en esas condiciones ya que "cuenta con una larga experiencia en el diseño, fabricación y operación de trenes en el rango de -40ºC (en Rusia y Kazajistán) y a 50 grados en Arabia Saudí".

La adjudicación, tras un proceso de licitación competitivo abierto a todos los fabricantes, muestra la confianza de Trafikverket en la compañía vasca y en su capacidad de suministrar trenes para condiciones climáticas extremas.

Con este nuevo contrato, Talgo incrementa su cartera de pedidos que, tras la reciente adjudicación de trenes para Arabia Saudí y Suecia, pasa a contar con un nuevo récord histórico, al rozar los 6.500 millones de euros.

El modelo de trenes seleccionado por la compañía sueca tendrá una velocidad máxima de 200 km/h y formará parte de la plataforma Talgo 230, ya en servicio en Escandinavia en la flota de la operadora danesa DSB (nombre comercial EuroCity), que conecta a diario Copenhague con Hamburgo.

En Alemania, la plataforma Talgo 230 opera como ICE L en la ruta entre Berlín y Colonia, al servicio de Deutsche Bahn, la mayor compañía del continente. Los trenes Talgo 230 también operarán pronto en Alemania a través de Flix, la que será la primera operadora ferroviaria privada del mundo por envergadura.

Con esta nueva adjudicación, Talgo lanza su cuarta versión de la plataforma Talgo 230 que demuestra su posición como suministrador de la solución líder de transporte de viajeros de larga distancia (Intercity) en Europa.

Dentro de su condición de plataforma tecnológicamente interoperable, las 10 locomotoras para los trenes Talgo serán fabricadas para Talgo por un tercero (Siemens Vectron), una solución tecnológica que ha demostrado sobradamente su compatibilidad en condiciones de servicio comercial en Alemania y Dinamarca.

Con un diseño interior novedoso y muy cuidado por Talgo, los trenes nocturnos permitirán ofrecer una alternativa real y atractiva a los modos de transporte más intensivos en carbono (carretera y avión), con toda la comodidad del viaje en tren y con opciones que garantizan la higiene y la privacidad.

Este contrato reemplazará una flota con cerca de cuatro décadas de antigüedad y formada por coches cama de generaciones anteriores. Los trenes Talgo 230 se fabrican íntegramente por personal altamente cualificado en las plantas que la compañía tiene en Rivabellosa (Álava) y Las Matas (Madrid).