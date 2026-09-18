El taxi realizará un paro de tres horas este viernes en San Sebastián y la Zona de Régimen Especial de Donostialdea

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SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Vasca del Taxi ha anunciado que desde las seis de este viernes y hasta las nueve de la noche los taxis dejarán de prestar servicio en San Sebastián y la Zona de Régimen Especial de Donostialdea, como respuesta a "la falta de medidas eficaces" por parte de las administraciones para "frenar las irregularidades que siguen produciéndose en la actividad de las VTC que operan a través de plataformas digitales" en la ciudad.

El paro supondrá la paralización de más de 400 taxis, con la adhesión de las dos asociaciones que prestan servicio en la capital guipuzcoana, Radio Taxi Donosti y Vallina, así como de la totalidad de los taxis de la Zona de Régimen Especial, que integra los once municipios del área de Donostialdea. A esta movilización también se sumarán los taxis de Hondarribia y de Irun que prestan servicio en el aeropuerto de San Sebastián.

La Federación sostiene que las inspecciones realizadas en los últimos meses "han venido confirmando la existencia de incumplimientos reiterados de la normativa vigente", pero considera que la respuesta administrativa "sigue siendo insuficiente para garantizar su cumplimiento efectivo".

Por ello, la FVT reclama un refuerzo de la labor inspectora y sancionadora, así como una "mayor responsabilidad" de las plataformas digitales para impedir que se oferten servicios que no pueden prestarse conforme a la regulación vigente.

El paro de esta tarde constituye el primer paso de un calendario de movilizaciones que continuará el próximo 7 de octubre, con una manifestación autonómica del taxi en San Sebastián convocada por la Federación Vasca del Taxi.

Según han explicado, la protesta de esta tarde marca el inicio de un calendario de movilizaciones que se repetirá de forma periódica y se irá intensificando hasta que las administraciones "adopten medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la normativa y unas condiciones de competencia en igualdad para el conjunto del sector".