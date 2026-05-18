El Teatro Arriaga acogerá este martes la cuarta edición de Lied Arriagan con Iris Candelaria y Rubén Fernández

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este martes en el foyer la cuarta entrega del ciclo Lied Arriagan, de recitales de pequeño formato, que en esta edición contará con la soprano Iris Candelaria y el pianista Rubén Fernández.

Según ha informado el teatro, el espectáculo comenzará a las 19.30 horas y será el debut de la soprano hispano-finlandesa, una de las "voces emergentes más prometedoras del panorama lírico europeo" graduada en la academia Sibelius de Helsinki.

En esta cuarta entrega de Lied Arriagan, los artistas interpretarán un repertorio que se compone de obras del autor finlandés Jean Sibelius junto a otras del ilerdense Enrique Granados.

Las entradas tienen un precio de 18 euros (con descuentos) y están a la venta tanto en la web del teatro como en las taquillas en horario de venta anticipada.