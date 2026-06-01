Teatro Arriaga de Bilbao acoge este jueves la lectura continuada de "Leturiaren egunkari ezkutua" de Txillardegi

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este jueves la lectura continuada de "Leturiaren egunkari ezkutua" de José Luis Álvarez Enparantza, 'Txillardegi', en el marco de la iniciativa de Lectura Continuada de Clásicos organizada por Bilbo Zaharra Euskaltegia, que este año cumple su XIX Edición convertida en una iniciativa de "referencia" dentro del ámbito de la cultura vasca, según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno.

El evento, patrocinado por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y Laboral Kutxa, tendrá lugar de 08.00 a 14.00 horas, y en él se leerá la obra "Leturiaren egunkari ezkutua", considerada la primera novela moderna en euskera.

Según ha señalado el consistorio, la obra supuso "una gran innovación en la literatura vasca, tanto desde el punto de vista formal como temático".

"Leturiaren egunkari ezkutua" es, fundamentalmente, "una reflexión sobre la existencia y aborda, por primera vez en la literatura en euskera, los conflictos internos de un protagonista complejo", ha apuntado el ayuntamiento, para añadir que, con este libro, 'Txillardegi' "abrió un nuevo camino para la creación literaria y allanó el terreno a otros grandes escritores posteriores.

La novela supuso "un hito" en la trayectoria de la literatura vasca y esta es la razón por la que la XIX Edición de la Lectura Continuada de Clásicos quiere rendir homenaje a esa aportación, ha precisado el consistorio.

En el acto de este jueves, el escritor Joseba Sarrionandia (Iurreta, 1958) pondrá voz a José Luis Álvarez Enparantza, 'Txillardegi' (San Sebastián, 1929-2012) y será quien lea las primeras líneas de "Leturiaren egunkari ezkutua" en el Arriaga, a las 08.00 horas.

A continuación, cientos de personas se irán turnando durante la jornada ante el micrófono instalado en el foyer del teatro municipal bilbaíno. Como es habitual, participarán personas de todos los ámbitos de la sociedad vasca: agentes culturales y sociales, alumnado, profesorado y representantes de todo tipo de instituciones.

Entre otros, pasarán por el Arriaga el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, además de representantes de asociaciones populares, responsables de Euskaltzaindia, rectorados universitarios, medios de comunicación, enseñanza y sindicatos, miembros de colegios profesionales, 'euskaltzales', etc.

Asimismo, se proyectarán vídeos en los que aparecerán leyendo estudiantes de institutos de Bilbao, miembros de la diáspora y alumnado de euskera de 50 Euskal Etxeak repartidas por el mundo. A ello hay que sumar otras 50 personas voluntarias que participan en la organización.

Como cada año, se instalará una pantalla gigante en la Plaza del Arriaga, desde donde se podrá seguir en directo la lectura continuada, así como a través de la página web de EITB. Por otro lado, estos días podrá visitarse en las estaciones de Metro de Zazpi Kaleak y Abando una exposición compuesta por fotografías y carteles de ediciones anteriores.