El Teatro Arriaga de Bilbao acoge este verano el espectáculo de La Cubana 'La cuisine de ma cousine'

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este verano el espectáculo de La Cubana 'La cuisine de ma cousine'. - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá a partir del 13 de agosto y hasta el 13 de septiembre el nuevo espectáculo de la compañía catalana La Cubana, 'La cuisine de ma cousine', "un divertido melodrama culinario" con humor, música, sorpresas, participación y "también mucha complicidad local".

Según han informado desde el teatro bilbaíno, La Cubana ofrecerá 29 funciones de este nuevo proyecto que "se está gestando en estos momentos, a fuego lento, mezclando bien los ingredientes".

La compañía regresa a los escenarios con una "loca comedia de título afrancesado". 'La cuisine de ma cousine' (La cocina de mi prima) es un "melodrama culinario" que harán entrar al público en "esa locura gastronómica" de los últimos tiempos. Según explica, no solo por comer bien saboreando platos para "bocas pequeñas", sino también por la necesidad de "figurar" y que todo el mundo sepa qué y dónde se está comiendo.

Para ello, el espectáculo contará con "los típicos ingredientes 'cubaneros', humor, música, canciones, color, ritmo, sorpresas, participación y, en esta ocasión, también mucha complicidad local".

Desde el Arriaga han recordado que la compañía catalana siempre ha dejado "un estupendo sabor de boca" en Bilbao y tiene "un idilio especial" con sus fiestas de Aste Nagusia.

Su última visita en verano se produjo en 2018, cuando representaron en el Arriaga el espectáculo 'Adiós Arturo', y anteriormente, "también triunfaron con otras locuras teatrales y musicales" como 'Campanadas de boda' (2013), 'Mamá, quiero ser famoso' (2004) o 'Cegada de amor' (1995). Asimismo, representaron 'Cómeme el coco, negro' (2007) en el Teatro Ayala.

Las entradas para 'La cuisine de ma cousine' se pondrán a la venta al público este miércoles, 15 de abril, en los habituales canales de venta.