El Teatro Arriaga de Bilbao estrena 'El despertar de la primavera' de la Gazte Konpainia de Pabellón 6

La obra 'El despertar de la primavera', la nueva producción de la Gazte Konpainia de Pabellón 6. - TEATRO ARRIAGA/PAULA GÓMEZ

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este miércoles, 11 de marzo, el estreno de 'El despertar de la primavera', el nuevo proyecto teatral de la Gazte Konpainia de Pabellón 6. El espectáculo se trasladará después a Pabellón 6, donde podrá verse desde el 13 de marzo hasta el 5 de abril.

Según han explicado desde el Arriaga, 'El despertar de la primavera' (Frühlings Erwachen en su original en alemán) es una obra escrita por Frank Wedekind en 1891 que "en su época suscitó un fuerte escándalo al abordar el tema del despertar de la sexualidad en la adolescencia, describiendo escenas de erotismo y muerte".

Más de un siglo después, Adriana Laespada ha adaptado el texto para llevarlo a escena a través de un montaje que ella misma dirige. En esta versión de 'El despertar de la primavera', la obra se traslada a "un futuro cercano en el que las corrientes de extrema derecha han logrado consolidarse en el poder", la sociedad tecnológica en la que transcurre la acción "convive con una creciente represión moral, social y sexual", y los derechos que marcaron el avance del siglo XX "han sido erosionados en nombre del orden, la tradición y la seguridad".

En este "contexto distópico", han relatado desde el teatro bilbaíno, la obra revela "los efectos devastadores de censurar el pensamiento libre, silenciar la adolescencia y criminalizar el deseo".

El elenco de la Gazte Konpainia de Pabellón 6, que alcanza su décima promoción, está formado por Unai Arrieta Aguirrezabala, Mikel González Saiz, Oier Agirre, Carlota Cacharrón, Paula Polo Aldanondo, Laura Meabe Abecia y Teo Maiztegi.

Tras el estreno en el Teatro Arriaga el miércoles, la compañía recalará después en Pabellón 6, desde el 13 de marzo hasta el 5 de abril, donde ofrecerá 15 funciones.