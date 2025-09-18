El Teatro Beñat Etxepare de Vitoria abre temporada con ocho propuestas escénicas para Infantil, Primaria y Secundaria

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Beñat Etxepare de Vitoria-Gasteiz inicia su 32ª edición bajo el lema 'La cultura como derecho: vivirla desde la escuela'. A lo largo del curso, se representarán ocho espectáculos de teatro, danza, performance, títeres y música para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria de centros educativos de la capital alavesa.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Vitoria, el programa, que tiene como objetivo acercar "las artes escénicas de calidad" a los estudiantes, contará con "fuerte presencia del euskera y temáticas actuales" como la memoria, las redes sociales, la igualdad o la cultura vasca.

Entre ellas, ha destacado 'RedNUDES' (Pikor Teatro), 'Baserri' (Proyecto Larrua), 'Leihoak y Xokolat' (Teatro Paraíso), 'MOKO' (Gorakada) y 'Ogiak hizketan baleki' (Mamiak Kolektiboa).

Durante la presentación de la iniciativa, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha subrayado que "este proyecto garantiza que miles de niños, niñas y jóvenes de Vitoria-Gasteiz puedan vivir el arte como un derecho fundamental. No es solo una programación de teatro: es una herramienta educativa que forma espectadores críticos y creativos desde la escuela".

Desde su puesta en marcha, el Beñat Etxepare ha reunido a más de 636.000 espectadores en 2.770 funciones y el curso pasado participaron más de 13.500 escolares de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento han precisado que el programa no se limita a la asistencia a funciones, sino que incorpora acciones paralelas dentro del itinerario pedagógico.

Liderado por segundo año por Paraíso Pulsar junto con el Departamento de Cultura y Educación y con la colaboración de Fundación, se desarrolla cada curso en el Teatro Beñat Etxepare (Centro Cívico Iparralde) y en otros espacios culturales de la ciudad.

"Con más de 30 años de trayectoria, este programa mantiene su esencia: garantizar que el alumnado de Vitoria-Gasteiz tenga acceso a experiencias artísticas de calidad, con propuestas diversas, actuales y pedagógicas", han indicado desde el Consistorio.