El técnico de Ihobe Iñaki Susaeta ofrecerá el jueves en San Sebastián una conferencia sobre residuos

SAN SEBASTIÁN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico ambiental de la sociedad pública de gestión ambiental, Ihobe, Iñaki Susaeta, ofrecerá el jueves en el Palacio Miramar de San Sebastián la conferencia 'Residuos: No quisiéramos verlos, pero están aquí'.

La sesión, con entrada libre y que comenzará a las seis de la tarde, se enmarca en el Donostia Sustainability Forum, desde el cual explican que "la gestión adecuada de los residuos no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también puede generar oportunidades económicas significativas".

Este cambio de paradigma se debe a la creciente conciencia sobre la economía circular, lo que ha llevado a varios autores a articular una cierta crítica de la misma. Susaeta reflexionará sobre el hecho de que "si no somos capaces de construir un mercado estable y eficiente de materiales de calidad derivados de residuos, no podremos, hablar propiamente de economía circular".