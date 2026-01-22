Tejeria afirma que queda "camino por recorrer" para garantizar los derechos de las personas con discapacidad

La Cámara acoge una jornada sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha afirmado que pese a los "avances notables" logrados en los últimos años para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, "todavía queda camino por recorrer" para garantizar el "pleno" disfrute de todos sus derechos y libertades a estas personas.

El Parlamento Vasco acoge entre este jueves y viernes la jornada 'Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad: perspectivas personal y patrimonial', organizada por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado.

El encuentro reúne a representantes de la judicatura, la fiscalía, el notariado, el ámbito asociativo y las administraciones públicas para analizar los principales retos en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, según ha informado el Parlamento en un comunicado.

La jornada se ha inaugurado con un acto en el que ha participado la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, que en su intervención ha afirmado que "gracias a las importantes novedades que introdujo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se han producido avances notables en el tratamiento de la discapacidad".

No obstante, ha señalado que "todavía nos queda camino por recorrer para alcanzar el fin último de la Convención: asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".

Tejeria se ha mostrado convencida de que "avanzar en la consecución de ese objetivo es el anhelo compartido por todas y todos los que hoy nos reunimos aquí".

También han participado en el acto de inauguración la presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, Concepción Pilar Barrio; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán; y el presidente de EDEKA, Aitor Bedialauneta.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

Con posterioridad se ha impartido la conferencia inaugural: 'El ingreso involuntario: historia de una encrucijada', a cargo de Gonzalo A. López Ebri, ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono coordinador de los foros Aequitas de discapacidad, presentada por Concepción Pilar Barrio.

También se ha llevado a cabo una mesa redonda, sobre 'Aspectos prácticos del ingreso involuntario: psiquiátrico y residencial", con la participación de María José Cano, vicepresidenta de EDEKA; Mikel Merino, agente de apoyo mutuo de Agifes; Jose María Bastos, director general de Justicia del Gobierno Vasco; y María Catalina Pedrer , fiscal delegada de la protección de personas con discapacidad y mayores del País Vasco.

También se ha celebrado un debate sobre 'Efectos colaterales de la Ley 8/2021. Promoción de la autonomía personal y protección patrimonial de las personas con discapacidad', en el que han intervenido Emilio Olabarría, exparlamentario del Parlamento Vasco y patrono de la Fundación Aequitas; Rafael Armesto, abogado de la Red de Juristas de Plena Inclusión (FEVAS-País Vasco); Luis Gonzaga, presidente de la asociación Liber; y Almudena Castro-Girona, notario y directora general de la Fundación Aequitas.