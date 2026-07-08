Temperaturas sin cambios, sol por la mañana y tormentas por la tarde, este jueves e Euskadi

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi tiempo soleado, aunque a lo largo de la tarde las nubes de evolución irán a más y se pueden producir algunos chubascos de carácter tormentoso al final del día.

Las temperaturas apenas variarán, aunque en algunos puntos pueden subir un poco. El día será caluroso en el interior, especialmente en la mitad sur y las temperaturas serán más suaves en la costa. El viento soplará del norte a partir de la mañana, con rachas fuertes por la tarde en la mitad sur.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados en el interior y rondarán los 27-29 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 16 grados del interior y los 21 grados de la costa.