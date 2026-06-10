Temperaturas máximas de 22 grados y disminución de la nubosidad, este jueves en Euskadi

Cielos con nubes en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ascenso de las temperaturas, con máximas que rondarán los 22 grados, y disminución de la nubosidad en el norte.

Le costará algo levantar en puntos de la vertiente cantábrica, donde por la mañana se verán todavía nubes bajas, sobre todo en el este, donde incluso podría lloviznar de madrugada y primeras horas.

A medida que avance la jornada la nubosidad irá a menos y quedará una segunda mitad del día totalmente soleada. En el centro y sur habrá algunas brumas y nieblas a primeras horas y ambiente soleado desde la mañana. El viento soplará del norte y del nordeste.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas que oscilarán entre los 8 grados del interior y los 14 grados de la costa.