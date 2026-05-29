La temporada de playas arranca el lunes en San Sebastián con la prohibición de fumar y el uso de altavoces

Presentación de la temporada de playas de San Sebastián 2026 - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián pondrá en marcha el próximo lunes la temporada de playas, que se prolongará hasta el 30 de septiembre, con importantes novedades dirigidas a mejorar la convivencia, la sostenibilidad y la calidad del disfrute de los arenales de la ciudad entre las que están la prohibición de fumar y del uso de altavoces.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos y Medio Ambiente, Iñigo García, en la presentación este viernes de la temporada, ha señalado que "Donostia da este verano un paso importante hacia un modelo de playas más sostenible, saludable y amable para todas las personas". "Queremos que el protagonismo lo tengan el mar, el paisaje y el respeto mutuo", ha añadido.

La nueva ordenanza, que prohíbe fumar y usar aparatos de sonido sin auriculares en los arenales, según ha explicado, "da respuesta tanto a la creciente sensibilidad social respecto a la contaminación por colillas como a las numerosas quejas relacionadas con el ruido en las playas".

Así, ha recordado que las colillas constituyen actualmente el principal residuo encontrado en los arenales. El estudio elaborado junto a AZTI, 'Análisis de la abundancia y distribución de los plásticos en la bahía de La Concha', evidenció que las colillas representan el 38% de la macrobasura en La Concha y el 50% en Ondarreta. En este sentido, la prohibición de fumar busca reducir la contaminación de la arena y del mar, además de fomentar espacios más saludables y libres de humo.

Asimismo, la regulación del uso de aparatos de sonido pretende garantizar "un disfrute colectivo más tranquilo y respetuoso". "El objetivo no es otro que recuperar la esencia de nuestras playas: escuchar el mar, disfrutar del entorno y convivir desde el respeto", ha destacado García.

El Ayuntamiento recuerda que el incumplimiento de estas normas podrá ser sancionado con multas de entre 100 y 750 euros, conforme a la normativa vigente. En ese sentido, las sanciones serán de entre 100-200 euros por conducta puntual, sin molestias relevantes y obediencia inmediata; entre 200-500 euros por molestias apreciables, advertencias previas o conducta algo insistente; y oscilarán entre 500-750 euros por reiteración, desobediencia, volumen alto o afectación a muchas personas.

La nueva temporada refuerza también la campaña ambiental ITSASOS, que este año estrena imagen bajo el lema 'Este verano respira y escucha el mar'. Esta campaña incluye nueva cartelería en los arenales, material audiovisual y elementos divulgativos de sensibilización ambiental, papeleras diferenciadas para todos los tipos de residuos, bares de playa libres de plásticos de un solo uso, y placas en sumideros recordando que "Aquí empieza el mar".

REFUERZO DE LIMPIEZA

Desde el área de Mantenimiento y Servicios Urbanos también se han reforzado todos los recursos y dispositivos de trabajo para garantizar "el mejor estado de un espacio fundamental tanto para los donostiarras como para las miles de personas visitantes que disfrutan cada verano de las playas".

Así, el dispositivo municipal de limpieza y mantenimiento funcionará diariamente en las tres playas y en la isla Santa Clara. El cribado de la arena se realizará en horario nocturno y, como máximo, hasta las 10.00 horas, con el objetivo de evitar molestias a las personas usuarias.

A partir de esa hora se llevarán a cabo trabajos manuales de limpieza, vaciado de papeleras y barrido de accesos y voladizo de La Concha. Además, se realizará la recogida de residuos flotantes en la bahía tanto por la mañana como por la tarde. El operativo contará diariamente con entre 20 y 23 operarios destinados a labores de limpieza, mantenimiento y conservación de los arenales.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

El servicio de salvamento y socorrismo estará operativo desde el 1 de junio en La Concha, Ondarreta y Zurriola, y desde el 15 de junio en la isla Santa Clara. Este año, por primera vez, el servicio en la isla se prolongará hasta el 30 de septiembre, igual que en el resto de playas.

El dispositivo contará con un coordinador general, 18 socorristas: cinco en La Concha, cinco en Ondarreta e isla Santa Clara y ocho en Zurriola, y tres patrones. El horario será de 10.30 a 19.30 horas en temporada baja (del 1 al 14 de junio y del 16 al 30 de septiembre) y de 10.00 a 20.00 horas en temporada alta (del 15 de junio al 15 de septiembre).

Por otro lado, el servicio de baño asistido en La Concha estará disponible en temporada alta, de 11.00 a 19.30 horas, con tres monitores especializados y material adaptado como sillas todo terreno y muletas anfibias para garantizar la accesibilidad universal. El ticket del baño asistido servirá también para acceder a las cabinas colectivas. Este servicio de salvamento y socorrismo contará, además, con un nuevo Quad para mejorar la atención de los usuarios.

Por su parte, las cabinas estarán abiertas de 09.00 a 20.00 horas en junio y septiembre, y hasta las 20.30 horas en julio y agosto. En cuanto al servicio de parasoles, a fecha de hoy la práctica totalidad de los espacios ofertados en las playas donostiarras ya se encuentran adjudicados.

TOLDOS Y OTROS SERVICIOS

En La Concha, los 290 toldos disponibles, incluidos ocho adaptados para personas con discapacidad, ya han sido adjudicados en su totalidad. En Ondarreta, también se ha completado prácticamente toda la oferta, con los 424 toldos adjudicados, incluidos 12 adaptados para personas con discapacidad, así como las 157 sombrillas disponibles. En el caso de las carpas, de las 82 ofertadas ya se han adjudicado 81, lo que supone cerca del 99%. Por su parte, en Zurriola, de los 240 toldos disponibles, ocho de ellos adaptados, ya se han adjudicado 161.

Además, continuará el servicio de alquiler diario de sillas en La Concha y hamacas en la Zurriola. Entre los servicios complementarios, la playa de la Zurriola volverá a contar con canchas de vóley-playa, La Concha con los bares 1 y 2 en los voladizos, y Ondarreta con kioscos y alquiler de piraguas. La isla Santa Clara ofrecerá servicio de hostelería y aseos publicos del 15 de junio al 30 de septiembre.

Además, se instalarán zonas balizadas para el baño seguro tanto en las playas de La Concha y Ondarreta como en la Isla de Santa Clara, y seis gabarrones repartidos entre Ondarreta y La Concha.

Finalmente, preguntado por la posibilidad de adelantar la temporada de playas ante la anticipación de la llegada del calor, como ha ocurrido estos últimos días, García ha apuntado que desde el Consistorio deberán realizar una reflexión al respecto y que esta decisión tendría que tomarse "entre septiembre y octubre" para poder realizar los cambios normativos necesarios. De este modo, ha señalado que la ampliación podría ser desde el 15 de mayo al 30 de septiembre.