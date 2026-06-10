SAN SEBASTIÁN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La temporada de verano en las piscinas municipales de Fanderia y Beraun de Errenteria comenzará el próximo lunes, según ha informado el Ayuntamiento guipuzcoano. Se prolongará en ambos casos hasta el 6 de septiembre.

Las personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales de Errenteria tienen incluido en su abono el acceso a ambas instalaciones. También se podrá acceder a la instalación con entradas diarias, con bonos de cinco entradas y con abonos especiales para la temporada de verano que permiten el acceso a estas instalaciones.

En la temporada 2025, un total de 32.937 personas accedieron a Beraun y 57.402 a las piscinas de Fanderia. El horario de apertura de la Piscina de Beraun se ha establecido del 15 de junio al 31 de agosto (ambos inclusive) de 10.30 a 21.00 horas y del 1 al 6 de septiembre (ambos inclusive) de 10.30 a 20.30 horas. El 22 de julio la instalación permanecerá cerrada con motivo de las fiestas patronales de Errenteria.

Además, con la temporada de verano se modifica el horario de la Piscina de Fanderia, que pasa a ser de 09.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, y el horario de los domingos en el Polideportivo de Galtzaraborda, que pasa a ser de 08.00 a 14.00 horas desde el día 21 de junio hasta el 6 de septiembre, inclusive.

El Ayuntamiento ha recordado que la Piscina Municipal de Fanderia funciona durante la temporada de verano como piscina descubierta, conforme al Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo (Decreto 32/2003 BOPV 8 de mayo de 2003).

Esta normativa legal no permite el funcionamiento simultáneo de piscinas en modo cubierto y en modo descubierto. Entre otros aspectos, las piscinas cubiertas deben cumplir una serie de parámetros que no se mantienen en piscinas descubiertas. Por lo tanto, durante la temporada de verano en la piscina de Fanderia (al igual que en la piscina de Beraun), el agua y la temperatura ambiente no se climatizan, manteniéndose a temperatura ambiente.