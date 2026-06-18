El tercer sector social de Euskadi cuenta con un total de 4.320 organizaciones en Euskadi, 61 más que hace tres años

El Observatorio Vasco del Tercer Sector Social presenta los resultados del Barómetro 2025 del Tercer Sector Social de Euskadi - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tercer sector social de Euskadi está formado por 4.320 organizaciones en Euskadi, 61 más que hace tres años, y el número de organizaciones que cuenta con la declaración de Utilidad Pública aumenta en un 3%, pasando del 31% al 34% del total.

Estos son algunos de los datos que se extraen del Barómetro 2025 del Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE), elaborado por el Departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico en el marco del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, que recopila datos cuantitativos y cualitativos para proporcionar una visión integral de las organizaciones sociales.

Por territorios, Bizkaia concentra la mayor parte del sector, con 2.397 organizaciones (el 55,5% del total), seguida de Gipuzkoa con 1.264 (29,3%) y Araba con 659 (15,3%).

Son organizaciones de acción voluntaria, no lucrativas, privadas, autogobernadas y autogestionadas con sede y actividad en Euskadi, cuya finalidad principal es promover la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, familias, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección y dependencia, "un pilar básico para la construcción de la acción comunitaria, fomentando la solidaridad y la convivencia".

En cuanto a la composición del mapa de organizaciones, la mayoría, un 91,2% son asociaciones, mientras que un 4,8% son fundaciones y el 4% restante tiene otra figura jurídica.

En lo que respecta al fin de cada organización, el 37,6% promueve la igualdad y los derechos colectivos en situación de vulnerabilidad (mujeres, personas mayores, minorías étnicas, familias, colectivos LGTBIQ+). En segundo lugar, representando el 21,9%, se sitúan las organizaciones que atienden a personas con dependencia, discapacidad o en riesgo de desprotección y exclusión.

Un 13,7% lo componen organizaciones que trabajan en cooperación al desarrollo, mientras que las que trabajan en el ámbito de la educación y el tiempo libre a través de una intervención socioeducativa con la infancia y la juventud representan a un 11,9% del total. El 9,5% de las asociaciones ofrecen apoyo a personas afectadas por enfermedades y a sus familias, y un 3,6% son organizaciones que se centran en la inserción sociolaboral.

El estudio destaca que el tercer sector social de Euskadi continúa su proceso de "progresiva profesionalización", ya que el porcentaje de organizaciones con personal remunerado sube al 62,7%, el más alto de toda la serie histórica, mientras que el 37,3% están compuestas íntegramente por personas voluntarias. Esta profesionalización no supone, sin embargo, que el voluntariado pierda peso, puesto que el 88,4% de las organizaciones sigue siendo mayoritariamente voluntaria.

Lo más frecuente es que el personal remunerado represente menos de la cuarta parte en la composición de los equipos de trabajo, ya que el personal remunerado es mayoría solo en un 12,6% de las organizaciones. En cuanto al peso de las personas voluntarias en los equipos de trabajo, en un 88,4% de las organizaciones el voluntariado tiene una presencia muy significativa, ya que representa la mitad o más de las personas que componen la organización.

Lo más habitual es que el volumen de personas voluntarias en una organización ronde entre las diez y las cincuenta (49,5%), de todas ellas el 63,1% son mujeres. En cuanto al volumen de personas remuneradas en una organización, la cifra no suele superar las diez personas, de todas ellas un 74,6% son mujeres.

CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL

Por primera vez, en el barómetro se ha incluido una batería de preguntas dedicada específicamente a la convivencia intergeneracional en las organizaciones. De esta manera se han obtenido datos e información sobre el relevo generacional y el cuidado de los equipos de trabajo.

Los datos recogidos ofrecen una imagen inédita de cómo conviven personas de distintas generaciones en el seno de las entidades del sector: cómo se compone por edades cada nivel de la organización, en qué medida se gestiona de forma deliberada la transferencia de conocimiento, qué desafíos se identifican y qué beneficios perciben las propias organizaciones.

En lo que respecta a la convivencia intergeneracional dentro de las propias organizaciones, las "valoraciones son positivas y elevadas", especialmente en aspectos relacionales y de clima organizacional. En el Barómetro del TSSE, el 79,6% de las organizaciones afirma compartir experiencias entre personas de distintas edades con independencia de su trayectoria en la entidad, y el 82,3% señala que las personas mayores comparten sus conocimientos sin dificultad.

También destacan valoraciones como la de abordar nuevos retos sin choques intergeneracionales (71,7%), promover espacios de relaciones informales y cuidado (72,3%) y la aceptación por parte de las personas de mayor edad de nuevas ideas que puedan llegar a cambiar su modo de actuar (67,5%).

En cuanto a los beneficios percibidos al fomentar la convivencia intergeneracional, la práctica totalidad de las organizaciones que se pronunciaron valoran positivamente la convivencia intergeneracional, independientemente de los desafíos que esta pueda plantear.

El beneficio más citado, en sus múltiples formulaciones, es "el intercambio y la transferencia de conocimiento": la complementariedad entre la experiencia acumulada de las personas mayores y la perspectiva fresca, las competencias digitales y la energía de las más jóvenes se describe como "la fuente de valor más evidente".

Entre las organizaciones que sí conviven con personas de distintas generaciones, los retos se agrupan en torno a tres ejes. El primero son las diferencias en los estilos de comunicación y en el uso de la tecnología, donde "la brecha digital aparece como uno de los obstáculos más concretos y recurrentes en la relación interna entre personas de distintas edades".

El segundo eje son las diferencias en las motivaciones y el compromiso, ya que las nuevas generaciones presentan formas de vinculación más cortas, ligadas a proyectos concretos y menos arraigadas en la militancia sostenida. Como expresa una organización, "el mayor desafío es el voluntariado, en el sentido de que el tiempo de permanencia en la asociación no es como antes; ahora son uno u dos años de media y la gente luego desaparece".

El tercer eje es la transferencia de conocimiento y el riesgo de pérdida de la memoria institucional cuando las personas con más trayectoria se retiran sin que haya mecanismos para asegurar el traspaso.

El Gobierno Vasco presentará este viernes el informe en una jornada que se celebrará, a partir de las 10.00 horas, en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, dentro de una jornada que quiere ser también un espacio de intercambio y aprendizaje.

Tras la presentación de los datos del informe, organizaciones del TSSE que están desarrollando iniciativas concretas de gestión de la convivencia intergeneracional compartirán su experiencia, para reflexionar sobre los retos y oportunidades que esta realidad plantea para el sector.