Territorios industriales de Europa se reúnen la próxima semana en una cumbre en Bilbao para reforzar la cooperación

BILBAO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá el próximo lunes y martes, días 9 y 10 de febrero, la segunda edición del evento 'Leaders Meeting-Fit for the Future', impulsado por los Gobiernos de Euskadi y Flandes, y que reunirá a 14 territorios industriales con "un gran potencial innovador y económico", con el objetivo de reforzar la cooperación y la autonomía estratégica de Europa.

Según ha informado el Ejecutivo vasco, esta cumbre, coliderada por el lehendakari, Imanol Pradales, y el ministro-presidente de Flandes, Matthias Diependaele, tiene como objetivo "fortalecer y articular una visión compartida en materia de innovación, ciencia, industria y tecnologías estratégicas".

El secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, ha subrayado que Euskadi tiene "mucho que aportar" en el "momento decisivo" que enfrenta la UE "con un contexto geopolítico cada vez más complejo". "Queremos contribuir a la soberanía estratégica de la UE, reforzar la competitividad industrial, impulsar la innovación y avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica", ha explicado.

En este marco, según han destacado desde el Ejecutivo, además de "reforzar la colaboración", el encuentro de la próxima semana servirá para "reafirmar el papel estratégico de las regiones y naciones sin estado en la agenda europea de competitividad e innovación". Asimismo, se impulsará una gobernanza multinivel y se identificarán los retos, necesidades y oportunidades de cooperación interregional.

Tras una primera edición celebrada en 2024 en Amberes, que culminó con la llamada 'Declaración de Amberes', esta segunda edición se celebra en Bilbao con la colaboración entre los Gobiernos vasco y de Flandes, y "consolida una alianza estable entre ambos ejecutivos, motores del desarrollo económico y tecnológico europeo".

La edición 2026 del Leaders Meeting contará con la participación de 14 territorios industriales con "un gran potencial innovador y económico", los de Euskadi, Flanders, Wallonie, Hauts-de-France, Grand Est, Navarra, Upper Austria, Catalunya, Lombardia, Saxony, Baden-Württemberg, West Pomerania, Emilia-Romagna y Auvergne Rhone Alpes.

Durante la primera jornada, la agenda incluirá una visita al edificio de Ikerbasque, en Donostia-San Sebastián, donde está instalado el ordenador cuántico IBM Quantum System Two y que, ha destacado el Gobierno Vasco, "sitúa a Euskadi como referente europeo en el ámbito de las tecnologías cuánticas". El acto contará con la presencia del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y el secretario General de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero.

Por la tarde, el Lehendakari, Imanol Pradales, recibirá en el Palacio Ajuria Enea al ministro presidente de Flandes, Matthias Diependaele, con quien abordará el estado de las relaciones bilaterales ya existentes entre ambos ejecutivos, así como la cooperación en otras áreas. Después, se desplazarán al Museo Guggenheim Bilbao donde tendrá lugar la apertura oficial del 'Leaders Meeting-Fit for the Future'.

COOPERACIÓN INTERREGIONAL

El martes, el Palacio Euskalduna acogerá el foro económico y político central del 'Leaders Meeting' en el que se abordarán los retos globales y se articulará una visión compartida para impulsar la cooperación interregional en materia de industria, innovación y tecnologías estratégicas.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, intervendrá en el acto de apertura, y el Lehendakari, Imanol Pradales, en la clausura de la jornada, que culminará con la firma de la 'Declaración de Bilbao 2026', "reforzando el alcance político y la representatividad territorial" de la iniciativa.

En paralelo al encuentro político y como novedad, se ha organizado "un side event específico del sector privado", con la participación de entre 35 y 40 clústeres. Este espacio servirá para recoger aportaciones directas y reflexionar en torno a los "ámbitos tecnológicos estratégicos" de Clean Tech, IA & Quantum y Bio Health.