The Beach Boys prometen llenar de "buenas vibraciones" el Kursaal este miércoles en el 60 Jazzaldia de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El legendario grupo The Beach Boys promete llenar de "buenas vibraciones" el auditorio Kursaal de San Sebastián donde actuarán este miércoles en el marco de la 60 edición del Festival de Jazz de la capital guipuzcoana, Jazzaldia.

El vocalista del grupo, Mike Love, ha comparecido en rueda de prensa este martes en San Sebastián para dar los detalles de este concierto de la gira 'The Beach Boys: endless summer gold tour', que comenzará a las seis y media de la tarde.

Acompañarán a Love en el escenario por Bruce Johnston (teclados, bajo), el director musical Brian Eicehberger, Christian Love, Tim Bonhomme, Jon bolton, Keith Hubacher, Randy Leago, Hohn Wedemeye y el actor John Stamos (guitarra), conocido por su papel en la serie cómica 'Padres forzosos'.

El músico, preguntado por los periodistas cómo mantiene a sus 84 años su energía y sus ganas de subirse a escenarios de todo el mundo, ha señalado que para él es "una bendición viajar y tener contacto con diferentes culturas y con tanta gente disfrutando de la música". Además, ha confesado que le ayuda la "meditación trascendental", cuya práctica aprendió en la india y "transformó" su vida.

Según ha explicado, aplicarla le permite "bajar a un nivel que trasciende el pensamiento y sacar energía y claridad para la mente". Mike Love se ha mostrado "muy feliz" de poder visitar la "bonita región vasca" y tocar en este festival, que ha calificado de "todo un honor".

En cuanto al concierto de este miércoles en el Kursaal, ha indicado que tiene "muy buenas vibraciones" para esta actuación ya que al grupo les hace "muy felices ver gente disfrutando de la música alrededor del mundo" y tocar ante un público que no conocen.

Según ha señalado, será una velada en la que se podrán escuchar todos unas 30 o 40 canciones entre las que, por supuesto, sonarán los grandes éxitos del grupo como 'Good vibrations', 'Surfin USA' o 'California girls'.

Se trata de temas que ha calificado de "esperanzadores y llenos de armonía", algo "esencial" para The Beach Boys, que, además, "hacen sentir bien, buenas vibraciones". Love también ha tenido unas palabras sobre su recientemente fallecido primo e integrante del grupo Brian Wilson. "Éramos mejores amigos desde niños", ha recordado.

También ha confesado que se siente "muy feliz" porque semanas antes de que falleciera pudo cantar con él. Por otro lado, preguntado por su inclusión en el Songwriters Hall of Fame, Love ha señalado que ha sido "un momento muy especial, un gran día" y supone "un honor".

El cantante ha apuntado que todas las canciones de The Beach Boys le traen "recuerdos especiales" y tienen "un significado especial". "Nos encanta volver a esas canciones", ha señalado, para añadir que también a algunas menos conocidas como 'The Warmth Of The Sun', compuesta en 1964 coincidiendo con el asesinato del presidente John F. Kennedy y que no grabaron hasta 1974. "Es una bendición poder seguir compartiendo la música con la gente", ha subrayado.