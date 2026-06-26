Tiempo apacible este sábado en Euskadi, con descenso de las temperaturas

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi predominio de tiempo apacible por la mañana, con algunas nubes bajas en la zona costera y cielos más abiertos hacia el interior, con nubes de tipo medio y alto. En el interior soplará el viento del sureste, con algo de intensidad, y en la costa predominará la brisa.

Por la tarde, los vientos de componente norte irán penetrando hacia el interior. Las temperaturas serán más bajas en la zona costera y en el resto del territorio se registrarán pocos cambios. Habrá un ligero incremento de la inestabilidad durante la tarde, que se traducirá en algún amago tormentoso disperso.